Sánchez llama a "frenar la amenaza extremista de la ultraderecha": "Vox es una amenaza para la democracia"

25/04/2021 El secretario general del PSOE y presidente del Gobieron, Pedro Sánchez, durante un acto electoral del PSOE, a 25 de abril de 2021, en Getafe, Madrid (España). El PSOE-M continúa su campaña electoral con este acto, después de que ayer sábado el candidato socialista llamar a la movilización ciudadana para vencer "al odio, al miedo y a las amenazas". POLITICA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press



Dice que la democracia "tiene un problema" por "normalizar" a Vox y les responsabiliza de las amenazas con balas por "sembrar" el odio



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido este domingo el voto para "frenar la amenaza extremista de la ultraderecha" que representa Vox y ha responsabilizado a esta formación de provocar con su "discurso de odio" hechos como la cartas con balas recibidas por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez.



"Vox es una amenaza para la democracia", ha sentenciado Sánchez en el mitin de ecuador de la campaña de las elecciones autonómicas de Madrid que ha celebrado el PSOE en Getafe, en el que ha arropado al candidato socialista, Ángel Gabilondo, y en el que ha alertado de que el PP pretende gobernar con Vox.



NUEVO LEMA: 'NO ES SÓLO MADRID, ES LA DEMOCRACIA'



Un mitin en el que el PSOE ha estrenado ya en su cartelería el nuevo lema que ha lanzado para la recta final de la campaña, 'No es sólo Madrid, es la democracia', con el objetivo de movilizar al voto de izquierdas frente a la amenaza del "fascismo".



Además, la Revolución de los Claveles de Portugal, que este 25 de abril cumple 47 años, ha estado muy presente en este acto, con los claveles que portaban algunos de los simpatizantes en el público, como en los discursos, como el del candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad.



"Queremos palabras y no balas. Ninguna amenaza acallará nuestra palabra", ha proclamado Gabilondo también en su intervención, frente al medio millar de personas que han asistido al mitin celebrado en el Polideportivo Juan de la Cierva, de Getafe, lo que ha generado polémica, porque se ubica en la zona confinada de Las Margaritas.



"LA ÚLTIMA LÍNEA ROJA" DE VOX



El presidente del Gobierno y líder del PSOE también ha centrado gran parte de su intervención en denunciar esas amenazas sufridas por Grande-Marlaska, Iglesias y Gámez, y en pedir el voto para evitar que esto se siga "normalizando", y Vox pueda llegar al Gobierno de Madrid de la mano del PP y su candidata Isabel Díaz Ayuso.



"El viernes sucedió algo muy grave, que lo ha cambiado todo", ha sentenciado Sánchez, antes de avisar de que Vox ha cruzado su "última línea roja", al acusar a Marlaska, Iglesias y Gámez de "conspirar para enviarse a sí mismos esas amenazas". "Ese partido de ultraderecha sostiene con su voto a gobiernos del PP", ha apostillado.



En este punto, ha recordado que el PP quiere formar gobierno con Vox, y ha defendido que se esté normalizando a Vox en la política. "Es doloroso porque tenemos que reconocer que nuestra democracia tiene un problema", ha afirmado, tras criticar que los líderes de este partido estén "en los programas de televisión" y "conversen" de forma normal con los presentadores.



"Todos los progresistas, todos los que sientan los colores del PSOE, todos los demócratas, estamos convocados, nos hemos levantado y nos hemos puesto en pie para decir basta", ha proclamado Sánchez, antes de sentenciar que ante esta "amenaza", solo hay "un camino", que es derrotar el 4 de mayo "al gobierno de PP y Vox".



Así, ha avisado de que necesitan "la máxima movilización de todos" porque se trata de preservar derechos y libertades. "No es normal quitar importancia a algo tan grave como una amenaza de muerte y acusara a los amenazados, como hace Vox", ha insistido.



"Si lo damos por normal, estamos consintiendo que se ponga en riesgo la vida de las personas y nuestra propia", ha enfatizado. "Lo que está ocurriendo es algo que debemos parar de inmediato, así que se acabó, no es normal. Ya no se trata de Madrid, se trata de nuestra democracia", ha ahondado.



Por todo ello, ha defendido que ha llegado la hora de ser "claros" y de decir que "Vox representa una amenaza para la democracia española". "He venido a pedir el voto para que frenemos todos la amenaza extremista que representa la ultraderecha con los votos, que defendamos nuestra democracia con los votos el próximo 4 de mayo", ha añadido.



Y en este punto, ha defendido que "el voto que mejor garantiza la democracia fuerte y sana y la convivencia, la libertad y los derechos" es "el voto al PSOE".



GABILONDO DENUNCIA LA "COMPLICIDAD" DE AYUSO



Previamente, Gabilondo ha denunciado la "indiferencia" de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, con los "violentos". "Es complicidad", ha denunciado, antes de asegurar que el PSOE ganará en las urnas al odio, "por España, por Madrid y por la democracia".



También ha tomado la palabra el ministro del Interior, quien ha denunciando la "maldita equidistancia" de la derecha ante las amenazas que ha recibido. "Los socialistas no tenemos miedo", ha afirmado Grande-Marlaska. "Nunca daremos un paso atrás", ha defendido.



Por su parte, el secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, ha llamado a colocar "la primera trinchera contra el fascismo" en Madrid el próximo día 4, tras recordar que este domingo 25 de abril se cumplen 47 años de la Revolución de los Claveles de Portugal. "Nuestros tanques son las urnas que llenaremos el día 4 de votos del PSOE", ha reivindicado, tras remarcar que en estos comicios se elegirá entre "fascismo o democracia".