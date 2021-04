Rusia/EEUU.- Moscú apunta a una cumbre Biden-Putin para junio

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



Los presidentes de Rusia y Estados Unidos, VladImir Putin y Joe Biden, podrían reunirse el próximo mes de junio, ha explicado un asesor del presidente ruso, Yuri Ushakov.



"Nombran junio, incluso hay fechas concretas", ha apuntado Ushakov en declaraciones a la cadena Rossiya 1, aunque no ha precisado a qué fechas podía referirse.



En cualquier caso, Ushakov ha apuntado que la diplomacia estadounidense manifiesta una "voluntad verdadera" de sostener una reunión personal entre los dos mandatarios.



Por el momento no hay preparativos concretos en marcha, pero la "señal ha sido recibida y será considerada". La decisión definitiva se tomará en función de varios factores, ha advertido.



Mientras, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha indicado que su país está dispuesto a adoptar respuestas adicionales si Washington continúa con la escalada en las relaciones bilaterales.



"Todo está dicho en nuestra respuesta a los últimos pasos no amistosos de los estadounidenses. Anunciamos todas las medidas que habíamos tomado y que estamos dispuestos a tomar más si la escalada continúa", ha explicado Lavrov también a Rossiya 1.



La semana pasada, Biden mantuvo una conversación telefónica con Putin, durante la cual reiteró su disposición a construir relaciones estables y predecibles con Moscú y propuso mantener una reunión personal en un tercer país.