Rummenigge: De haber sabido algo lo hubiera hecho todo por parar la Superliga

El presidente del Bayern Munich, Karlheinz Rummenigge. EFE/Lukas Barth/Archivo

Berlín, 25 abr (EFE).- El presidente del Bayern Múnich, Karlheinz Rummenigge, dijo que, de haber conocido de antemano los planes para crear la Superliga, hubiera hecho todo lo que hubiera estado a su alcance para detener la iniciativa.

"De haber sabido algo hubiera intentado por todos los medios por evitar la Superliga junto con otros, entre ellos nuestros amigos de Dortmund y París", dijo Rummenigge en una entrevista con el dominical "Bild am Sonntag" aludiendo a las cúpulas del Borussia Dortmund y del PSG.

Rummenigge considera además el proyecto como "definitivamente liquidado" y dijo que lo que pasó es "inaceptable" y que lo importante ahora es que "los clubes que han reconocido su error vuelvan a la familia del fútbol".

"A la larga tal vez haya estado bien que hayamos tenido todo este circo en 48 horas que revolvió todo el mundo. Eso ha llevado a que gente de negocios entienda de una vez y para siempre que el fútbol no solo se mueve por negocios", declaró.

Por otra parte, Rummenigge defendió la reforma de la Liga de Campeones, que deberá entrar en vigor a partir de 2024, aunque comentó que la UEFA no la ha explicado suficientemente, lo que justifica las críticas.

"A través de la nueva forma de la fase previa el torneo será más interesante y más emocionante porque los grandes tendrán más dificultades para imponerse", opinó.

El martes pasado Rummenigge fue elegido en el comité ejecutivo de la UEFA para suceder a Andrea Agnelli, que como presidente del Juventus había sido uno de los cabecillas de la rebelión de los 12 clubes que crearon la Superliga.

"Él es de otra generación y una tipo de persona distinta a mí. Yo jugué al fútbol. Me siento comprometido con el fútbol y no exclusivamente con el dinero",señaló.

Rummenigge añadió además que todos los grandes clubes cometieron un error con un aumento permanente de los costos de los salarios y los traspasos.

"Todos hemos cometido un error -Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Borussia Dortmund o el Bayern- el permitir que los costos de los traspasos y los salarios crecieran año tras año porque nos sometimos a un demonio llamado mercado de fichajes", señaló.

La situación actual derivada de la pandemia, según Rummenigge, debe enfrentarse impidiendo que los costos sigan inflándose, reducirlos tanto en lo referente a los salarios de los jugadores como en lo que respecta a los honorarios de los agentes.