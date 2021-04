Recogidos de novia: lo que nos dicen las tendencias, lo que nos proponen los expertos

25/04/2021 Recogidos de novias EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CABELLO EXPERIENCE



MADRID, 25



Los recogidos son tan antiguos como la peluquería. Consiguen realzar la imagen, sobre todo cuando son la muestra de un dominio técnico y artesanal del cabello. En una novia son una de las opciones más demandadas, aunque ahora se actualizan, aparentemente simplificándose. Sin embargo, mantienen el halo mágico que toda novia tiene.



Moños sencillos con resultado ganador



Las tendencias nos proponen recogidos sencillos, con líneas suaves que aparentan no tener demasiada complejidad. Sin embargo, es solo una apariencia. "Los recogidos se llevan sencillos, aunque con un toque original que podemos conseguir de varias maneras. Por un lado, el detalle especial que toda novia debe tener, puede venir de un complemento como un detalle floral, una joya para el cabello, una horquilla o un coletero. Por otro, está el modo en que recogemos el pelo. Hacer algo distinto como ocultar la sujeción con el propio pelo, jugar con las texturas o crear un diseño vanguardista pero minimalista, son solo algunas opciones que ensalzan el look de la novia.", indica Raquel Saiz de Salón Blue desde Torrelavega (Cantabria).



La esencia de una nueva novia



Las mujeres que hoy deciden casarse tienen motivos muy diferentes a los de hace veinte años. Eso se refleja en la ceremonia, en los vestidos y en los peinados. "Hay una tendencia hacia los recogidos simples, pero con detalles sofisticados. Uno de los más recurrentes son las trenzas, un peinado aparentemente sencillo que se transforma cuando lo tratamos de un modo diferente al añadirle textura, volumen o un detalle inesperado. Cómo tratemos la trenza, determinará el estilo, aunque el nexo común es la sorpresa y la originalidad.", señala Gonzalo Zarauza, peluquero y asesor de imagen desde San Sebastián.



Detalles transformadores



Las melenas largas sueltas adoptan un nuevo aire cuando son recogidas parcialmente, con estilos que quizá antes estaban reservados para otro tipo espacios. "Una novia que apuesta por recrear su personalidad es siempre creativa, ya que a veces trasladamos con éxitos estilos que hasta hace poco no formaban parte de la peluquería para novia. Unas minitrenzas mezcladas con una melena suelta son una tendencia en la calle, pero en una novia aportan frescura sin dejar de lado la singularidad y toque distintivo que toda novia tiene. La clave para conseguirlo está en los complementos que utilicemos, siempre respetando esa libertad que este tipo de recogidos aporta.", afirma Rafael Bueno de Rafael Bueno Peluqueros desde Málaga.



Complementos que son un todo



Un recogido puede alcanzar otro nivel original y sofisticado cuando se combina con la nueva joyería artesanal. El cabello y la novia es tratada como una obra artística. "Las novias son una gema preciosa, con ellas todo es posible. Además, ahora se han abierto las compuertas de las posibilidades y son más creativas y originales que antes. Las nuevas joyas en el cabello las realzan todavía más y cuando dialogan con el peinado u otros complementos el resultado es espectacular.", comenta Silvia Peinado, directora creativa de la firma de tocados y joyería Sia &Co.