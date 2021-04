R.Checa/Rusia.- El presidente checo pide paciencia en la investigación sobre la destrucción del arsenal de Vrbetice

PRAGA, 25 (DPA/EP)



El presidente de República Checa, Milos Zeman, ha pedido este domingo a la población y al Gobierno que hagan un ejercicio de paciencia y esperen a los resultados de la nueva investigación sobre la destrucción de un depósito de municiones en 2014 en Vrbetice, epicentro de una grave disputa diplomática con Rusia.



La semana pasada, la Policía checa identificó a dos hombres posiblemente asociados con servicios de inteligencia rusos y presuntamente vinculados a la explosión en el arsenal, en el inicio de una crisis que desembocó en la expulsión mutua de decenas de diplomáticos.



Si bien el Gobierno del primer ministro del país, Andrej Babis, ha culpado directamente a Rusia, Zeman se ha expresado con más moderación y llamado a "evitar cualquier tipo de histeria" antes de asegurar que los documentos que ha recibido hasta el momento no ofrecen ninguna prueba fehaciente de la implicación de Rusia. "Esperemos, sin histeria sin especulaciones, a los resultados de la investigación. Y entonces, decidamos".



En opinión del presidente existen dos hipótesis: o bien se trató de un atentado organizado por Rusia, o bien fue una explosión debida a una negligencia. "Espero que sepamos la verdad", ha declarado Zeman en un discurso televisado en el que tampoco descartó que la explosión fuera el triste fruto de "un juego de inteligencia con graves consecuencias para nuestra vida política".



Zeman, considerado una figura próxima al presidente ruso, Vladimir Putin, ha sido objeto de críticas por parte de la oposición, que le acusa de enturbiar el curso de la investigación con esta clase de declaraciones.



En respuesta, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, considera que este tipo de comentarios demuestran que Rusia no estaba implicada en la explosión del arsenal.



"Las autoridades del país no tenían ningún pretexto para hacer este tipo de declaraciones, y mucho menos pruebas, durante los últimos siete años cuando la investigación estaba en curso", afirmó Zajárova al canal Rossiya 1, en comentarios recogidos a su vez por la agencia oficial de noticias rusa, Sputnik.