Pedro Castillo gana por casi el doble a Keiko Fujimori en Perú, según un sondeo

En la imagen, el candidato ultraizquierdista Pedro Castillo. EFE/Aldair Mejía/Archivo

Lima, 25 abr (EFE).- El candidato ultraizquierdista Pedro Castillo gana por casi el doble de votos a la derechista autoritaria Keiko Fujimori, su rival en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú del próximo 6 de junio, según una encuesta difundida este domingo.

El sondeo, realizado por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y publicado por el diario La República, señaló que ante la pregunta "si mañana fuera la segunda vuelta presidencial", el 41,5 % de los ciudadanos dijo que votaría por Castillo y el 21,5 % por Fujimori.

Así, a ambos candidatos los separan 20 puntos porcentuales, una distancia mayor a los 11 y 15 puntos de diferencia que reportaron las encuestas previas.

Además, a mes y medio del boletaje, un 21,2 % aseguró que dejaría su sufragio en blanco, o lo anularía, mientras que los indecisos llegan al 13,5 % y un 2,2 % no iría a votar o no votaría por ninguno.

PERFIL DE LOS VOTANTES

De acuerdo al estudio del EIP, el apoyo se revierte en los niveles socioeconómicos A y B, los más acomodados del país, donde Fujimori recibe un 38,3 % de las preferencias y Castillo llega a un 26,5 %.

En cambio, en los sectores C, D y E, la población con menores recursos económicos, el candidato de Perú Libre se impone con un 37,4 % y un 49,4 %, respectivamente, a la postulante de Fuerza Popular, quien obtiene un 23 % y un 14,6 % de respaldo.

En relación a la autoidentificación ideológica, el 62,3 % de quienes apoyan a Castillo se consideran de izquierda, el 35,5 % de centro y un 51 % asegura estar de acuerdo con cambiar completamente el modelo económico del país.

Asimismo, un 18 % apuesta por el maestro sindicalista convencido de sus propuestas, un 11 % lo hace por ser antifujimorista, un 10 % porque considera que el candidato representa un cambio y un 10 % porque es nuevo en el campo de la política.

Sobre Keiko, un 39,5 % de sus votantes se identifica con la ideología de derecha y un 25,4 % menciona que la respalda porque quiere cambiar poco o nada el modelo económico.

A la postulante fujimorista, un 18 % la apoya por ser anti "izquierda, socialismo, comunismo y extremismo", un 12 % porque la considera el "mal menor", un 11 % porque es mujer y un 8 % por la "estabilidad económica".

EMPATE TÉCNICO EN LIMA

De acuerdo al ámbito territorial, Castillo es el favorito en la mayoría de las provincias del Perú, pues domina con un 43,6 % el ámbito urbano y con un 56,7 % las zonas rurales del país.

El candidato de extrema izquierda obtiene, además, un 54,7 % de respaldo en el sur, un 51,5 % en el oriente y un 45,8 % en el centro, mientras que Fujimori alcanza un 12,3 %, un 17,2 % y un 14,8 % en estas macrozonas, respectivamente.

En Lima Metropolitana, sin embargo, donde se concentra un tercio de la población electoral, el sondeo da un empate técnico entre los candidatos, pues Castillo logra un 29,3 % de apoyo y Fujimori un 31,4 %.

El sondeo del IEP se hizo entre el 17 y 21 de abril a 1.367 personas, tiene un margen de error de 2,65 % y un nivel de confianza de 95 %.