Papa Francisco.- El Papa a nuevos sacerdotes: "Sean servidores de Dios, no empresarios y funcionarios"

ROMA, 25 ( EUROPA PRESS)



El Papa ha pedido a los nueve nuevos sacerdotes que ha ordenado en la basílica de San Pedro que se "alejen del dinero" de la "vanidad" y el deseo de hacer una "carrera eclesiástica" en el IV Domingo de Pascua, que coincide con la 58° Jornada Mundial de oración por las vocaciones dedicada a la figura de San José: el sueño de la vocación.



"Sean servidores de Dios, no empresarios y funcionarios", ha señalado el Papa en su homilía, en la que ha reflexionado sobre la figura de Jesús como el "Buen Pastor".



"El diablo entra por los bolsillos - ha añadido- Piensen en esto. Sean pobres como pobre es el santo Pueblo de Dios. No sean trepadores siguiendo la carrera eclasiástica, porque entonces se convertirán en empresarios y funcionarios, que pierden esa pobreza que los asemeja a Cristo pobre, al Crucificado. No sean sacerdotes empresarios sino servidores. Aléjense del dinero".



El Pontífice les ha pedido que pongan en marcha el "estilo de la compasión y ternura" y que sean cercanos a la gente. "No cierren el corazón a los problemas (y verán muchos). Acompañen a la gente en sus problemas. Practiquen la compasión que los llevará al perdón y a la misericordia. Sean misericordiosos, sean 'perdonadores' porque Dios no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Deseo que sigan este estilo, que es el estilo de Dios", ha asegurado.



Entre los nueve diáconos de la Diócesis de Roma que ha ordenado el Papa también había un exdirector de cine y exfutbolista. Se trata de Riccardo Cendamo, de 40 años, profesor de dirección en la Accademia Togliani, que en 2013 fue invitado a mostrar su cortometraje codirigido "Regreso a casa" en la 11ª edición del Festival de Cine de Ischia. En una entrevista con la revista italiana The Freak, en 2013, Cendamo indicó que para aquellos "que aman contar historias, no hay nada más hermoso que compartir las suyas con los demás".



"El cine es un medio muy poderoso y ver cómo tu historia cobra vida, rodando en la pantalla como la imaginabas, no tiene precio. Tiene sabor a milagro", resaltó.



Por su parte, Samuel Piermarini jugó para el equipo sub-17 de la federación italiana de fútbol de la Serie D, Ostia Mare. Según explica el diario 'La Repubblica', Piermarini rechazó la oportunidad de fichar como segundo portero para el equipo juvenil de la Associazione Sportiva Roma, parte de la liga de fútbol de la Serie A de Italia, para entrar en el seminario de Roma Redemptoris Mater.



"La llamada del Señor nos llegó en un momento preciso", indicó. "Era el año 2011 y recuerdo que día tras día, dentro de mí, sentía que solo por ese camino me sentiría realizado", agregó.



El Papa ha celebrado la misa de nuevo en el Altar de la Confesión, de mucha mayor capacidad que el Altar de la Cátedra donde el pontífice presidió las celebraciones del Triduo Pascual. Una decisión que se enmarca en la desescalada y la progresiva apertura de actividades comerciales que vivirá Italia a partir del día 26. Todos los sacerdote ordenados tienen entre 26 y 43 años. Tres de ellos proceden de Rumanía, Colombia y Brasil; el resto son italianos.