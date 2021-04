Ogier gana pese a sufrir ¡un accidente de tráfico!

EFE/EPA/Reporter Images

Redacción deportes, 25 abr (EFE).- El francés Sébastien Ogier (Toyota Yaris) venció en el Rally de Croacia por 6 décimas de segundo sobre su compañero de equipo el británico Elfyn Evans, después de sufrir un accidente de tráfico en las calles de Zagreb, en el enlace al último tramo, que todavía no se sabe qué consecuencias le pueden acarrear.

De camino al Powewr stage, Ogier sufrió un accidente de tráfico en una de calle de Zagreb, cuando un vehículo particular le intentó adelantar por la derecha, a gran velocidad, al mismo tiempo que el piloto francés intentaba cambiarse de carril.

Las consecuencias primeras fueron un golpe que destrozó la puerta del copiloto en el Yaris. Más adelante Ogier tuvo un encontronazo con la policía croata, que quería retenerlo hasta aclarar las cosas, pero ante la premura de tiempo y para no tener penalización, Ogier casi atropella a un agente cuando partió hacia su destino.

El siete veces campeón mundial comenzó el último tramo con 3.9 segundos de desventaja con su compañero de equipo Elfyn Evans.

Pero entonces salió el campeón para anotarse el Power Stage con un tiempo de 8:14.0, con Evans en cuarta posición a 4.5 segundos. Ogier ganaba la primera edición del Rally de Croacia, aunque habrá que esperar a ver si la organización le sanciona o no por lo ocurrido.

Si no hay cambios Ogier es el vencedor con Evans a 0.6 segundos y el belga Thierry Neuville (i20 Hyunday) en tercera posición a 8.1 segundos.