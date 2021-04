Louis Oosthuizen-Charl Schwartzel, nuevos líderes con un golpe de ventaja

Oosthuizen (imagen) se sintió mejor mientras abrazaba a Schwartzel en reconocimiento a una ronda exitosa en un formato de mejor pelota que incluyó nueve birdies: cinco de Schwartzel y cuatro de Oosthuizen en el único evento por equipos de la temporada regular del PGA Tour. EFE/EPA/ERIK S. LESSER/Archivo

Avondale (Luisiana, EE.UU.), 24 abr (EFE).- La pareja sudafricana formada por Louis Oosthuizen y Charl Schwartzel son los nuevos líderes en el torneo Zurich Classic, del PGA Tour, al completar la tercera ronda con un registro de 63 golpes (-9) para acumular 197 (-19) y tener uno de ventaja.

Oosthuizen y Schwartzel hicieron birdie en seis de sus últimos ocho hoyos para establecer el mejor registro de la jornada que los aupó al liderato.

El tándem sudafricano hizo birdie en el par 3 del 17 con un putt de algo más de 10 metros de Oosthuizen y Oosthuizen falló un eagle en el par 5 del 18 por 10 centímetros antes de tomar la delantera, pero frustrado por no haber fallado el putt anterior.

Oosthuizen se sintió mejor mientras abrazaba a Schwartzel en reconocimiento a una ronda exitosa en un formato de mejor pelota que incluyó nueve birdies: cinco de Schwartzel y cuatro de Oosthuizen en el único evento por equipos de la temporada regular del PGA Tour.

Schwartzel puso en marcha la pareja cuando hizo birdie en el No. 4 con un putt de casi 18 metros.

El torneo se cerrará mañana, domingo, con una ronda de tiros alternativos.

"Va a ser difícil mañana", dijo Oosthuizen. "Cualquiera que esté a cuatro tiros de la ventaja tiene una oportunidad con el formato que será mañana ... Como está el viento durante toda la semana, creo que el campo de golf juega muy duro, especialmente en tiros alternos".

En total, 17 equipos estaban a no más de cuatro golpes de distancia.

Los australianos Marc Leishman y Cameron Smith también anotaron un 63 para pasar a un empate en el segundo lugar con un acumulado de 198 (-18) junto con los estadounidenses Cameron Champ y Tony Finau, quienes anotaron un 67 (-5) después del birdie de Finau.

"Cam está jugando muy bien, poniendo muy bien. Hoy me he sentido mucho mejor con la pelota que en las dos primeras rondas", declaró Leishman. "Si puedo jugar bien y Cam sigue haciendo lo que está haciendo, creo que tenemos una buena oportunidad".

Empatados en el cuarto lugar con 17 golpes bajo par están los equipos de Bubba Watson y Scottie Scheffler, y los noruegos Viktor Hovland y Kris Ventura, que habían compartido el liderato después de la primera y segunda ronda.

El estadounidense Ryan Palmer y el español Jon Rahm, los campeones defensores del 2019, dispararon 65 golpes (-7) en la tercera ronda para permanecer en la contienda con 201 (-15) y empatar en el noveno lugar con otros nueve equipos.

La acción del sábado incluyó algunos tiros excepcionales de jugadores más atrás en el campo, incluido el doble eagle de Sam Ryder desde 188 metros en el par 5 del segundo hoyo y el acercamiento de 97 metros de Wyndham Clark desde el borde embarrado de un obstáculo de agua en el 16.

Clark se paró en el agua descalzo con los pantalones remangados y se salpicó virtualmente todo él mismo con barro mientras enviaba su bola al borde del green, a unos cinco metros del hoyo, desde donde hizo el par. Clark y su compañero de equipo el sudafricano Erik van Rooyen estaban entre los equipos de (-15).

Ryder y Doc Redman, quienes tuvieron registro de 66 (-6) en la tercera ronda, estaban empatados en el puesto 19 con 203 (-13).