Los Knicks recuperan protagonismo; los Sixers, lo pierden; sorpresa de los Timberwolves

Ricky Rubio (d) de los Minnesota Timberwolves en acción ante Mike Conley de los Utah Jazz, durante su partido. EFE/ George Frey

Houston (EE.UU.), 25 abr (EFE).- Más de ocho años han tenido que pasar para que los New York Knicks recuperen protagonismo en la NBA al establecer la mejor racha ganadora que hay actualmente en la liga con nueve triunfos consecutivos, mientras que el reverso de la moneda fueron los Philadelphia Sixers, que perdieron el cuarto partido seguido.

Pero la gran sorpresa de la jornada la dieron los Minnesota Timberwolves, el equipo con la segunda peor marca de la liga, que llegó al Vivint Arena de Salt Lake City y ganaron al que posee la mejor.

La figura del ala-pívot Julius Randle volvió a surgir con un doble-doble de 31 puntos y 10 rebotes, que lo dejaron al frente de otra gran exhibición de baloncesto que dieron los Knicks en el partido que ganaron con facilidad por 120-103 a los Toronto Raptors y lograron el noveno triunfo consecutivo.

La racha ganadora de los Knicks en la mejor actual en la NBA y les permite consolidarse en el cuarto puesto de la Conferencia Este con marca de 34-27.

Desde hace más de ocho temporadas no se veía a un equipo de los Knicks que tuviese mejor juego de conjunto y la imagen de ganadores que les ha dado su nuevo entrenador Tom Thibodeau.

Knicks están en su racha ganadora más larga desde una de 13 partidos en la temporada 1012-13, cuando ganaron el título de la División del Atlántico y la última vez que fueron a los playoffs.

Otra noche histórica en la joven carrera del ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo, que aportó 24 puntos como líder de los Milwaukee Bucks en el partido que ganaron por 132-94 a los diezmados Sixers, que sufrieron la peor derrota de la temporada y la cuarta consecutiva al jugar sin el pívot camerunés Joel Embiid y el base australiano Ben Simmons.

Antetokounmpo, que también acabó con un doble-doble al capturar 14 rebotes -13 defensivos-, repartió siete asistencias, recuperó dos balones y puso un tapón, se convirtió en el segundo mejor encestador en la historia de los Bucks con 12.023 puntos tras superar a Glenn Robinson (12.010 puntos). Kareem Abdul-Jabbar (14.211) es el líder.

En Salt Lake City no hubo ninguna marca, ni racha ganadora, pero sí se dio la sorpresa de la jornada. La combinación del pívot estadounidense dominicano Karl-Anthony Towns y el alero novato Anthony Edwards permitió a los Timberwolves completar la remontada y ganar a domicilio por 96-101 al Jazz.

Towns aportó un doble-doble de 24 puntos y 12 rebotes que lo dejaron al frente del ataque de los Timberwolves, mientras que Edwards logró otros 23 tantos y capturó nueve balones bajo los aros.

El alero croata Bojan Bogdanovic anotó 30 puntos e hizo siete triples como líder del Jazz, que perdió en casa por cuarta vez esta temporada, pero se mantienen con la mejor marca de la liga (44-16).

Los Denver Nuggets fueron los grandes beneficiados de la derrota sorpresa del Jazz al recortar la ventaja (cinco juegos) que les tiene en el liderato de la División Nordeste.

El poder ofensivo de los hombres altos de los Nuggets tuvo de nuevo al ala-pívot Michael Porter Jr. y al pívot serbio Nikola Jokic como los líderes que les permitió ganar con facilidad por 129-116 a los diezmados Houston Rockets, solo tuvieron a siete jugadores disponible para salir al campo.

Porter Jr. batió su récord personal con 39 puntos, incluidos ocho triples, estuvo perfecto desde la línea de personal (6-6) y capturó seis rebotes.

Jokic logró un doble-doble de 24 puntos, 12 asistencias y capturó ocho rebotes como el jugador más completo de los Nuggets (39-21), que son cuartos en la Conferencia Oeste.

Otro equipo que recuperó terreno de cara a los playoffs fueron los Dallas Mavericks -líderes de la División Sudoeste- que tuvieron al base esloveno Luka Doncic con un doble-doble de 18 puntos y 13 asistencias y ganaron 108-93 a Los Ángeles Lakers, a pesar de tener de vuelta a los pivotes Anthony Davis y al español Marc Gasol.

El escolta Ben McLemore con 20 puntos fue el líder de los Lakers, mientras que el base alemán Dennis Schröder acabó con un doble-doble de 16 puntos y 10 asistencias, pero no evitaron la cuarta derrota en los últimos cinco partidos y están solo juego medio por delante de los Mavericks en el quinto puesto de la Conferencia Oeste.

El alero DeMar DeRozan aportó 32 puntos que lo dejaron al frente del ataque de los San Antonio Spurs en el partido que ganaron a domicilio por 108-110 a los New Orleans Pelicans, que sufrieron otra derrota frustrante que les aleja de los playoffs de la Conferencia Oeste, mientras que sucede todo lo contrario con el equipo tejano.

El escolta Duncan Robinson anotó 23 puntos, incluidos siete triples, y el base Kendrick Nunn aportó otros 22 tantos que ayudaron al Miami Heat a ganar 106-101 a los Chicago Bulls, en duelo de equipos que buscan un boleto a los playoffs en la Conferencia Este.

El base Malcolm Brogdon logró 26 puntos, el escolta Caris LeVert llegó a los 25 y los Indiana Pacers vencieron por 115-109 a los Detroit Pistons.