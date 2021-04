Lola, madre de Nacho Palau, le manda un mensaje a Miguel Bosé

25/04/2021 LOLA MEDINA. MADRID, 25 (CHANCE) Lola, la madre de Nacho Palau, se volvió a sentar anoche en 'Sábado Deluxe' para hablar públicamente de la relación de su hijo con Miguel Bosé y desmentir todas las informaciones que han salido a la luz durante todas estas semanas. Y es que recordemos que el motivo principal por el que se sienta en el plató de televisión es por conseguir dinero porque no pueden hacer frente a la hipoteca que tienen y a los gastos de los niños. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO.ES



Lola, la madre de Nacho Palau, se volvió a sentar anoche en 'Sábado Deluxe' para hablar públicamente de la relación de su hijo con Miguel Bosé y desmentir todas las informaciones que han salido a la luz durante todas estas semanas. Y es que recordemos que el motivo principal por el que se sienta en el plató de televisión es por conseguir dinero porque no pueden hacer frente a la hipoteca que tienen y a los gastos de los niños.



Sin duda, una abuela coraje que no dudó ni un solo momento en desmentir todo lo que Miguel Bosé ha dado a entender estos días, también a Carmen Lomana que ha dejado entrever que eran unos interesados: "No le consiento a Lomana ni a Miguel que digan que mi familia es interesada. Nacho nunca ha sido interesado, no exigía nada. La casa de valencia no se la compró Miguel, la pagó Nacho con una hipoteca y luego la vendió. No queremos nada de este señor, a Nacho le tiró con una mano delante y otra detrás. Hemos salido adelante gracias a la ayuda de la gente".



En cuanto al motivo por el que ha decidido sentarse de nuevo en televisión, Lola aseguraba que: "A Nacho no le gusta que esté aquí. Yo vengo para ayudar económicamente a mis nietos. Yo vivo de mi jubilación, vivimos con 1500 euros y pagamos casi 1000 de hipoteca. Vivimos gracias a las ayudas. Nacho no habla porque lo ha pasado tan mal... no quiere saber nada de esto. Miguel quiere tener a los cuatro niños juntos y pretende estrangularnos económicamente. Mi expareja me ayuda muchísimo".



Sobre la última entrevista de Miguel Bosé en televisión en la que hablaba abiertamente de las drogas, Lola considera que no tenía que haber hablado de eso: "Miguel tiene un carácter muy fuerte, es déspota con la gente. Cuando dije que era imbécil pensaba que no iba a salir. No quiero insultarle. Él es estricto y cuadriculado. No es cierto que mi hijo le robara la voz. Sé que él tenía problemas de voz de hace tiempo. Me parece horrible que haya hablado de las drogas, qué necesidad. Hay niños de por medio, les pueden decir algo a los niños. Yo no sabía que había tenido problemas con las drogas. Nunca le he visto pasado".