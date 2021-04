La semana de la moda de Barcelona comienza mañana en formato digital

Aspecto del desfile de Las Antonias en la 080 Barcelona Fashion en su 25ª edición. EFE/Marta Pérez/Archivo

Barcelona (España), 25 abr (EFE).- La 27ª edición de la semana de la moda 080 Barcelona Fashion, que comienza este lunes, se desarrollará en La Pedrera como nuevo escenario y volverá a ser digital totalmente a causa de la pandemia, lo que ha implicado grabar la presentación de las propuestas días antes y sin público.

Su directora, Marta Coca, explicó a Efe que las grabaciones permiten "un relato más cinematográfico", que "acerca" el trabajo de los diseñadores al potencial público de todo el mundo, y paradójicamente enseña las colecciones al espectador de forma más "real y física".

"Lo que permite el digital es acercar los detalles mediante las cámaras. Además, te deja enseñar el trabajo detrás de los modelos, ponerlo en valor, y dado que todo pasa en internet, también permite internacionalizar la propia 080 mucho más", resalta.

Sobre el cambio de espacio -en las últimas ediciones se venía celebrando en el recinto modernista Sant Pau-, Coca indica que se ha aprovechado la escasez de turistas debido a las restricciones sanitarias como "una oportunidad" para estar La Pedrera, un edificio modernista de viviendas diseñado por el arquitecto español Antonio Gaudí. Otro lugar emblemático de esta ciudad del noreste español que mostrar al mundo, argumenta Coca.

El lema de esta 080, "Undress your mind" ("Desviste tu mente"), vuelve a incidir en valores propios de la pasarela barcelonesa como la innovación, la creatividad y la sostenibilidad.

Según la directora, la filosofía común en las propuestas de los diseñadores es querer despertar tras el largo letargo de la pandemia, de volver a celebrar y vestirse para ello.

En ese sentido, pone el ejemplo de la colección "Wake up world" ("Despiértate, mundo") de Custo, que desfilará el miércoles 28 de abril.

Sobre las tendencias que se pueden esperar, más que colores o siluetas, hay que fijarse en diseños que no atienden a estaciones, tallas o género concretos.

Son veintidós diseñadores y marcas de moda, incluida media decena de debutantes, los que estarán entre este 26 y el 29 de abril mostrando sus propuestas en la pasarela 080 Barcelona Fashion.

En el programa estarán firmas consolidadas como Custo, Lola Casademunt by Maite, Menchen Tomas, Txell Miras, Escorpión o Eñaut, así como también debutantes como Álvaro Calafat, Antonio Marcial o Paola Molet.