Koeman: "La Liga está más cerca, pero sigue quedando mucho"

Vila-real (Castellón), 25 abr (EFE).- El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, dijo este domingo tras ganar al Villarreal en La Cerámica (1-2) que el título de Liga está "más cerca" pero también que sigue quedando mucho para conseguir el objetivo.

“Llevamos muchas victorias, es un gran trabajo del equipo. Si ganamos los seis que quedan es nuestra, pero queda mucho y rivales muy duros. además del partido con ellos”, dijo Koeman en rueda de prensa tras el partido.

Destacó la primera parte que hizo su equipo ante el Villarreal. “Es verdad que fue una gran primera parte y una gran reacción tras su gol. En la segunda parte tuvimos más pérdidas de balón y no supimos sentenciarlo con uno más. Perdimos balones, no estuvimos tan finos, y ellos nos apretaron bien. Estuvimos cansados, jugamos muy tarde el jueves y eso siempre cuesta más”, dijo.

Respecto a la posibilidad de lograr el doblete comentó: “Nunca he dicho que el doblete era imposible, depende de cada partido, estamos metidos y tenemos mucha hambre de poder ganar un título grande. La clave es ir partido a partido”

También se refirió al cansancio acumulado por su equipo. "Hemos jugado mucho, Copa, prórrogas y cansancio, Estamos sacando fuerzas y voluntad. Los jugadores están acostumbrados, hay que aceptar que esto es así por la televisión y hay que analizar el calendario de los grandes, cuesta mucho”.

El entrenador del Barcelona se refirió a Frenkie De Jong, del que dijo que "ha mejorado" y a su juicio "está jugando bien, corre mucho, y es un jugador muy importante”.

En su análisis del partido dijo que no sabía si este desplazamiento era el más difícil que le quedaba aunque aseguró que el Villarreal es "un buen equipo, que ha presionado mucho y que cuenta con buenos jugadores", además de reconocer que "ellos han sido muy fuertes hoy”.