Iker Casillas sigue adelante con su vida de manera solitaria

25/04/2021 IKER CASILLAS EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 25 (CHANCE)



Han sido muchas las veces que hemos visto a Sara Carbonero después de que hiciera pública su separación con Iker Casillas, pero lo cierto es que no la hemos visto tan baja de ánimo como le hemos podido ver a él.



En esta ocasión, el portero ha salido a desayunar a un conocido restaurante de la capital madrileña y se ha mostrado de lo más solitario y cabizbajo posible. Iker Casillas toma un café, acompañado con un zumo de naranja y unas tostadas, y se muestra bastante bajo de ánimo.



El exmarido de Sara Carbonero atiende el teléfono y se toca su rostro, como si le hubiesen dado una mala noticia o hubiese recibido una información que no esperaba.



Tan discreto como siempre, Iker Casillas no quiere llamar la atención y evita ser captado por las cámaras, aún así, su mirada refleja cansancio debido a las ojeras que luce. Sin duda, no corren buenos tiempos en la vida del futbolista.