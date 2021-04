Fútbol/Primera.- (Crónica) El Sevilla sigue apretando y el Getafe se pone serio a tiempo

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El Sevilla venció (2-1) este domingo al Granada en la jornada 32 de LaLiga Santander para seguir en la persecución al liderato, mientras que el Getafe se puso serio a tiempo para derrotar (0-2) al Huesca, y alejar el descenso, y el RC Celta venció (2-1) a Osasuna.



Los de Julen Lopetegui no fallaron en el derbi ante un Granada que no supo sacar sus armas ante el vecino. El Sevilla fue fiable y contundente en el Sánchez-Pizjuán, gracias a un gol temprano, de penalti de Rakitic. Los locales dominaron y llegaron, mientras los visitantes despertaban antes del descanso. Ocampos sentenció y Soldado recortó en un raro descuento, que De Burgos Bengoetxea terminó un minuto antes de lo acordado y tras percatarse llamó a los jugadores al campo para terminar con los cuatro añadidos.



Los buenos deseos para el segundo tiempo en los de Diego Martínez se vieron truncados con ese 2-0 de Ocampos, tras jugada de Papu Gómez. El Granada quiso reaccionar de inmediato con Luis Suárez, pero el Sevilla metió más 'problemas' con la entrada de En-Nesyri y Jordán. Así se anularon los dos bandos, aunque Soldado recortó de penalti por una mano de las dudosas de Acuña, tres puntos para el Sevilla, que sigue vivo en la pelea por el título y asegura estar la próxima temporada en Liga de Campeones.



Además, la jornada dejó este domingo una de tantas finales de estas fechas en este caso por lograr la permanencia. El Huesca volvió a la zona de descenso con el doblete de Enes Unal y un serio partido del Getafe, como en los viejos tiempos. Los madrileños no dieron respiro al cuadro local en El Alcoraz, mucha presión y cero errores atrás para anular a los de Pacheta.



Unal puso los goles, la otra cuenta pendiente en los azulones, en el 20' y el 52', los zarpazos que elevan al Getafe cinco puntos por encima del descenso. El Huesca, después de la victoria el sábado del Alavés y el empate del Elche, tiene la salvación a tres puntos. Los de Pacheta encontraron ya tarde y sin acierto a Rafa Mir.



Mientras, Celta y Osasuna, dos equipos sin presión en la tabla pero en rachas distintas, dejaron un choque peleado que se quedó el cuadro vigués en Balaídos. Con una victoria en los últimos seis partidos, los de Coudet sacaron gen competitivo y la calidad que Iago Aspas logró convertir justo antes del descanso (1-0).



El internacional español, que aspira de hecho a llamar la atención de Luis Enrique, culminó una gran contra local. Denis Suárez le dio el 2-0 a Murillo y Osasuna, que venía de tres victorias seguidas, quiso enseñar al menos ganas. Los de Jagoba Arrasate se metieron con un penalti de VAR que firmó Roberto Torres, pero con 10 minutos más no hubo más goles.