Fútbol/Primera.- Crónica del Villarreal - FC Barcelona, 1-2

Griezmann aferra al Barça a LaLiga



Un doblete del francés permite a los de Koeman remontar su partido en La Cerámica



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El FC Barcelona, con dos goles de Antoine Griezmann, ha remontado este domingo su encuentro de la trigésima segunda jornada ante el Villarreal, que acabó con uno menos, en el Estadio de la Cerámica (1-2), un resultado que le permite seguir firme en la pelea por el título de LaLiga Santander y meter presión al líder Atlético.



El doblete del delantero francés (min.27 y 35) despejó las dudas surgidas a la media hora con el tanto del nigeriano Samu Chukwueze. Con Sergiño Dest y Jordi Alba incidiendo por las bandas y buscando la espalda de los centrales con De Jong y Griezmann, los de Ronald Koeman encontraron la forma de hacer daño al 'Submarino Amarillo' y seguir vivos en la lucha por el título.



Ahora, empatan a 71 puntos con el Real Madrid -que cuenta con un partido más- y se quedan a dos de un Atlético que visita este mismo domingo San Mamés. Mientras, los de Unai Emery (49) encajan su tercera derrota en cuatro partidos y pierden la oportunidad de auparse momentáneamente a la quinta plaza.



Con el tropiezo blanco ante el Betis como revulsivo (0-0), los azulgranas mostraron sus intenciones con dos llegadas con peligro en el tramo inicial, ambas en respuesta a dos acciones sin fortuna de Gerard Moreno; en el minuto 6, Albiol despejó in extremis un remate de Griezmann tras una buena dejada de De Jong, y al cuarto de hora fue el holandés el que probó fortuna en un disparo que desbarató Asenjo.



Sin embargo, fue Chukwueze el que consiguió abrir el marcador antes de la media hora en una maravillosa jugada en la que Pau Torres sacó el balón jugador casi desde su área; el nigeriano recibió al espacio, se deshizo de Jordi Alba y dejó sentado a Ter Stegen para poner el 1-0 (min.27).



La reacción azulgrana fue inmediata; dos minutos después del golpe, Mingueza filtró un gran pase para que Griezmann igualase la contienda picando la pelota ante Asenjo. No se quedó ahí el francés, que en el 35 olió sangre en un error en la cesión de Foyth para el portero castellonense y robó el balón para definir cruzado ante la meta rival. Asenjo todavía tuvo que evitar el 'hat-trick' del galo antes del descanso tras un maravilloso pase de tacón de De Jong.



Messi avisó en la reanudación con un chut que se marchó por encima del larguero, y fue precisamente una acción sobre el argentino la que cambió el curso del encuentro. En el 64, Manu Trigueros vio la roja directa por una dura entrada sobre el capitán culé, que pudo recuperarse sin problemas.



A pesar de la superioridad, la incertidumbre se mantuvo en La Cerámica. Del Jong, en el 83, desperdició una magnífica ocasión de sentenciar en un mano a mano ante el portero palentino, pero su remate no se fue fuera. Solventes atrás, los azulgranas consiguieron desbaratar todas las llegadas locales para defender los tres puntos y seguir, todavía más, en la pelea.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: VILLARREAL, 1 - FC BARCELONA, 2 (1-2, al descanso).



--ALINEACIONES.



VILLARREAL: Asenjo; Foyth, Albiol (Mario Gaspar, min.89), Pau Torres, Alberto Moreno (Estupiñán, min.60); Capoue (Moi Gómez, min.76), Parejo, Trigueros, Chukwueze (Yeremy, min.89); Gerard Moreno y Alcácer (Coquelin, min.60).



FC BARCELONA: Ter Stegen; Dest (Sergi Roberto, min.46), Mingueza, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets (Araujo, min.88), Pedri (Ilaix, min.64), De Jong; Griezmann (Dembélé, min.80) y Messi.



--GOLES:



1-0, min.26: Chukwueze.



1-1, min.28: Griezmann.



1-2, min.35: Griezmann.



--ÁRBITRO: Del Cerro Grande (C.Madrileño). Amonestó a Albiol (min.66) y a Pau Torres (min.74) por parte del Villarreal y a Griezmann (min.50), a Busquets (min.82) y a Mingueza (min.93) por parte del FC Barcelona. Expulsó a Trigueros por roja directa (min.65).



--ESTADIO: La Cerámica.