Fútbol/Primera.- Crónica del Athletic Club - Atlético de Madrid, 2-1

San Mamés doblega la resistencia del Atlético



El líder cae, más presión por el título, con el 2-1 de Íñigo Martínez en el 86'



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El Atlético de Madrid cayó (2-1) este domingo en su visita a San Mamés de la jornada 32 de LaLiga Santander, la cual sigue bajo dominio de los de Diego Pablo Simeone pero con un paso en falso en su resistencia para el cada vez más emocionante tramo final.



Un cabezazo, solo en el remate, de Íñigo Martínez tumbó al líder, un Atlético que puede perder esa posición el jueves si el Barça gana su partido aplazado contra el Granada. El cuadro vasco recuperó la identidad de los inicios de Marcelino y encima se adelantó pronto, a los ocho minutos, por medio de Berenguer.



Así ganó más fe y convicción si cabe un Athletic con ganas de sentirse competitivo, además de un triunfo de prestigio tras dos finales de Copa del Rey perdidas. Con el 1-0 y unos 'leones' mordiendo bastante, al Atlético se le complicó y mucho la salida a Bilbao aunque Carrasco tuvo la respuesta inmediata ante Simón.



Sin embargo, a la contra, y eso que no estaba Williamas, los locales tuvieron mucho peligro. Los sustos se sucedieron sobre la meta de Oblak y en la otra lo intentaba Correa sin el acierto de los últimos partidos. La primera parte dejó la lesión de Capa y con la segunda el Atlético volvió mejor, quizá a la desesperada.



Los del 'Cholo' no esperaron para ir a por el partido, obligados en esa lucha por el título que nadie sabe encarrilar. En unos minutos, el Atleti acumuló más llegadas que en toda la primera parte, pero los disparos de Correa y Carrasco fueron fuera.



Sancet, a punto de culminar su gran partido, tuvo la sentencia a la contra y después sería Williams el problema atlético. El 'Cholo' metió entonces la artillería recién salida de la enfermería. Luis Suárez, Joao Félix y Lemar entraron al césped en un órdago colchonero. El Atheltic se aculó y los madrileños encontraron el premio a su asedio a balón parado, en el minuto 77, con un cabezazo a saque de esquina de Savic.



Al Athletic se le hacía largo el partido, tratando de pararlo a toda costa, pero pensando en el segundo, al líder se le escapó el partido también a balón parado. Íñigo Martínez entró como un avión para rematar otro córner, este agitador de la Liga en su zona alta, con cinco partidos por delante y opciones para Atlético, en modo resistencia como dice el Cholo pero fallando a domicilio, Barça, Madrid y Sevilla, no necesariamente en ese orden.



FICHA TÉCNICA:



--RESULTADO: ATHLETIC CLUB, 2 - ATLÉTICO DE MADRID, 1. (1-0, al descanso).



--ALINEACIONES.



ATHLETIC CLUB: Unai Simón; Capa (Lekue, min.65), Núñez, Iñigo Martínez, Balenziaga, Berenguer (Ibai Gómez, min.82), Dani García, Vencedor (Vesga, min.71), Morcillo, Villalibre (Williams, min.71) y Sancet (Unai López, min.75).



ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Trippier (Joao Félix, min.59), Savic, Felipe, Lodi (Hermoso, min.74), Saúl (Luis Suárez, min.59), Herrera (Lemar, min.59), Koke, Marcos Llorente, Carrasco y Correa (Torreira, min.65).



--GOLES:



1 - 0, min.8, Berenguer.



1 - 1, min.77, Savic.



2 - 1, min.86, Iñigo Martínez.



--ÁRBITRO: González Fuertes (C.Asturiano). Amonestó a Sancet (min.44), Vencedor (min.61), Dani García (min.66) y Unai López (min.93) por parte del Athletic. Y a Llorente (min.11) y Torreira (min.81) en el Atlético.



--ESTADIO: San Mamés.