Fútbol.- Simeone: "Es emocionante, lo mental será clave"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, lamentó en especial el primer tiempo de su equipo este domingo en la derrota (2-1) contra el Athletic Club, pero recordó que siguen dependiendo de sí mismos para ganar una Liga "emocionante".



"Lo mental es clave, equilibrio emocional. El primer tiempo no pudimos jugar el partido que queríamos y el segundo fue todo lo contrario", dijo en rueda de prensa, después de una derrota que puede dejarles sin liderato el jueves, cuando el Barça juegue su partido aplazado contra el Granada.



El 'Cholo' recordó que la Liga suele ser de dos y por eso ya puede estar contento. "La Liga siempre la suele ganar el Madrid y el Barça. Este año apareció un equipo que lo hizo muy bien durante gran parte de la temporada, pero entendíamos que no iban a salirse de la pelea de todos los años. Aparece el Sevilla también muy bien, ya somos cuatro al menos", afirmó.



"El que tenga más fuerza mental estará más cerca de ganar. Seguimos dependiendo de nosotros y a falta de cinco jornadas es muy importante. Tenemos que pensar partido a partido, nos ocupa llegar bien al partido del Elche. Es emocionante, es para gente con fortaleza mental, la oportunidad está, depende solo de nosotros", añadió.



Además, el técnico rojiblanco explicó que no podía forzar a Luis Suárez, Joao Félix ni Lemar, quienes entraron a media hora del final. "Lemar entrenó un día, Joao y Luis dos días, volvían de sus lesiones, y el equipo venía de hacer un buen partido", zanjó.