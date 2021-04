Fútbol.- Koeman: "La mejor manera es partido a partido"

"Tenemos que hablar del calendario de los equipos grandes"



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, celebró un nuevo triunfo (1-2) este domingo ante el Villarreal para ir "con todo" en lucha por LaLiga Santander, con mucho aún por delante para saber que la "mejor manera" de buscar el título es "partido a partido".



"La primera parte tenemos una gran reacción después del gol del Villarreal. En la segunda creo que tuvimos más pérdidas de balón. Normalmente sabemos sentenciar el partido, pero el Villarreal ha hecho un gran partido. No estuvimos tan finos como otros partidos, puede ser también el cansancio", dijo en rueda de prensa.



Koeman reconoció que la salida a La Cerámica era de las complicadas. "No sé si era la salida más complicada. Es verdad que el Villarreal es un gran equipo, un contrario complicado. Cuando tienes una distancia de puntos hay que ir partido a partido. Nos faltan seis jornadas, estamos metidos, el equipo tiene hambre, pero partido a partido es la mejor manera de poder ganar esta Liga", añadió, antes de valorar el cansancio de su equipo.



"Hemos jugado mucho, llegamos a un momento que es más por nuestra mentalidad que por nuestra frescura. Tenemos que hablar del calendario de los equipos grandes, lo he hablado también con el Villarreal, jueves y domingo un jugador no puede estar al 100%. Está más cerca, llevamos una trayectoria de muchas victorias, y esto es algo grande que el equipo ha puesto por ganar la Liga también. Si ganamos los seis somos campeones, pero hay contrarios que nos van a complicar, pero vamos con todo a intentar ganar", terminó.