Francia.- Miles de personas protestan en Francia para pedir un juicio por el asesinato de una mujer judía en 2017

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



Miles de personas han salido este domingo a las calles de Francia en señal de protesta para impugnar la falta de juicio contra el asesino de la mujer judía Sarah Halimi en 2017.



Halimi, judía ortodoxa, fue arrojada desde la ventana de su piso por su vecino, Kobili Traoré. El Tribunal de Casación francés decidió que Traoré no estaba en plenitud de facultades porque había fumado marihuana.



La concentración más importante ha tenido lugar en París, donde miles de personas, entre ellas personalidades como la ex primera dama, Carla Bruni, han acudido con lemas como "Sin justicia no hay República".



También estuvo presente el principal rabino de Francia, Haïm Korsia, quien pidió a la ley que se "adapte" al escenario actual. También el imán de Drancy, Hasén Chalghumi, pidió un juicio por la fallecida. "La justicia debe ser firme para que Sarah Halimi descanse en paz", ha declarado en comentarios a BFMTV.



La situación tiene un cariz agravante porque el máximo tribunal del poder judicial sí confirmó el carácter antisemita del crimen, pero también declaró la imposibilidad de juzgar al asesino, dada la "abolición de su discernimiento" durante los hechos.



Las manifestaciones se han repetido en Marsella, donde han acudido entre 1.500 y 2.000 personas, según cifras de la Policía, y Estrasburgo, a donde han acudido unos 600 manifestantes en la explanada de la gran Sinagoga de la Paz.



La protesta ha tenido incluso alcance internacional ya que decenas de personas se han congregado ante la Embajada de Francia en Reino Unido, en la capital, Londres, para pedir la apertura de un juicio por su asesinato.