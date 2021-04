Final por el descenso

El entrenador de la SD Huesca José Rojo ""Pacheta"" durante el partido ante el Atlético de Madrid. EFE/Juanjo Martín/Archivo

Huesca/Getafe (Madrid), 25 abr (EFE).- El Huesca y el Getafe, ahogados por la necesidad de escapar del descenso, disputan este domingo un encuentro clave por la permanencia que podría influir en el futuro de ambos equipos en las últimas jornadas.

Separados por apenas cuatro puntos e inmersos de lleno en la zona baja de la clasificación de LaLiga Santander, tanto los hombres de José Rojo "Pacheta" como los de José Bordalás tienen poco margen para el error si quieren salir del agujero y acercarse a la permanencia.

Pero, si el Getafe está en urgencias, el Huesca se encuentra en la UVI después de caer la pasada jornada a la decimoctava posición tras perder ante el Atlético de Madrid. Tras dos victorias consecutivas acumuló otras dos derrotas y, de nuevo, tras tomarse un respiro, volvió a una de las plazas de Segunda División.

El conjunto oscense está obligado a ganar si quieren mantener la aspiración de poder seguir luchando por continuar en Primera. Un traspiés, y más en su campo, supondría dar un paso atrás importante en el último tramo de la temporada. Sólo les vale sumar de tres en tres en El Alcoraz en un apretado final de temporada donde previsiblemente cinco equipos, entre los que puede estar el Getafe, se van a jugar dos plazas para el descenso.

El partido ante el conjunto madrileño se prevé duro y muy competido por lo mucho que se juegan ambos y en el caso de una derrota del Getafe, el Huesca se complicaría mucho la vida y se metería de lleno en la pugna por no descender. Por eso, los puntos tienen más valor, porque en caso de victoria, el Huesca impedirá que un rival directo tome distancia y podrá pelear por la diferencia de goles particular.

Tras la revolución que hizo Pacheta ante el Atlético de Madrid, introduciendo varios cambios en el once inicial para poder poner en juego al mejor equipo ante el Getafe, se espera que otra vez vuelva a jugar de inicio con los más habituales en las últimas jornadas.

Por ello es previsible que regresen al once titular Pedro López, Javi Galán, Ferreiro, Sandro y Seoane. Para este encuentro son duda Maffeo y Ontiveros mientras que Borja García será baja.

Con parecido número de ausencias se encuentra el Getafe. Apenas dos y una duda: los lesionados de larga duración Juan Camilo "Cucho" Hernández y Erick Cabaco y Mathías Olivera, que aunque este sábado se ha entrenado con el grupo, arrastra unos problemas físicos que le podrían sacar del once inicial.

Su sustituto en el lateral izquierdo sería Allan Nyom a pierna cambiada, mientras que en el derecho Damián Suárez y el canterano Juan Iglesias se disputarían un puesto. El resto del once podría tener otra novedad con la salida de Take Kubo, intermitente en las alineaciones este curso y que podría abandonar la titularidad de la que disfrutó en el Camp Nou para dejársela a Jaime Mata.

Con esas armas, el Getafe afrontará un duelo clave para su existencia en Primera División. Con una victoria, dejaría a siete puntos a un rival directo y podría respirar tranquilo. Una derrota, complicaría su existencia.

Pese perder 5-2 en el Camp Nou, los hombres de Bordalás llegan a la cita cargados de moral. Antes del "Tourmalet" que tenían que escalar en forma de Real Madrid y Barcelona, estaban cuatro puntos por encima del descenso. Una vez en la cima, con un 0-0 y un 5-2 en contra, mantienen la misma distancia.

Para el Getafe es importante que no se reduzca ese colchón de puntos. Después deberá visitar al Villarreal y recibir al Eibar antes de afrontar el último ante equipos que probablemente ya no se jueguen nada como el Celta, el Levante y el Granada. Esos últimos duelos, los quieren pasar tranquilos. Por eso, la victoria en Huesca es clave.

-- Alineaciones probables:

Huesca: Andrés Fernández; Pedro López, Pulido, Insua, Siovas o Vavro, Javi Galán; Mosquera, Seoane, Ferreiro; Sandro y Rafa Mir.

Getafe: Soria; Damián, Djené, Chakla, Nyom u Olivera; Aleñá, Arambarri, Maksimovic, Cucurella; Jaime Mata y Enes Ünal

Árbitro: Martínez Munuera (Comité Valenciano)

Estadio: El Alcoraz.

Hora: 14:00

-----------------------------------------------------------------

- Puestos: Huesca (18º, 27 puntos); Getafe 15º (31 puntos).

- El dato: El Huesca suma dos derrotas consecutivas y sólo le vale ganar en casa.

- La clave: El Huesca necesitará ser eficaz en las áreas para tener opciones de victoria en un partido que se presume de pocas ocasiones.

- El entorno: Los últimos resultados negativos hacen que empiecen a aflorar las dudas y nervios entre los aficionados oscenses

- Las frases:

. Pacheta (Huesca): "El Getafe es de los equipos que mejor aprieta en campo rival.

. Bordalás (Getafe): "Estoy tranquilo porque el compromiso es altísimo".