Excarcelan a cinco "presos políticos" en Nicaragua tras un año en prisión

En la imagen, la abogada de presos políticos Yonarqui Martínez. EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 25 abr (EFE).- Cinco opositores considerados “presos políticos” en Nicaragua fueron excarcelados este domingo tras un año en prisión, y trasladados por las autoridades hacia sus viviendas en la Isla de Ometepe, informó la defensora Yonarqui Martínez.

“Ya fueron excarcelados, no te podría decir la figura legal porque no hemos tenido acceso, pero nos hicieron saber que van en camino a la Isla de Ometepe, van custodiados”, dijo a Efe Martínez.

Los “presos políticos” excarcelados son Engel José López, Edman Jeancarlo Mora, Yubran Abel Mora, Edwin Javier Mora, y Amilcar Cerda, transexual conocida como “Celia Cruz”.

Los cinco, junto con Juana Estela López y el anciano Justo Rodríguez, quien en diciembre pasado salió de la cárcel en estado vegetal, habían sido capturados en abril de 2020, luego de participar en una manifestación contra el presidente Daniel Ortega en Ometepe, una isla paradisíaca formada por dos volcanes que emergen del Gran Lago de Nicaragua.

Martínez, a quien los nicaragüenses llaman “abogada de los presos políticos” por defender a decenas de opositores, indicó que hasta esta tarde desconocía si los excarcelados de Ometepe presentan lesiones sufridas en prisión.

La excarcelación de los isleños se dio mientras algunos en Nicaragua todavía conmemoran el tercer aniversario del levantamiento popular contra Ortega, que inició con manifestaciones callejeras en abril de 2018, y en las que cientos perdieron la vida, fueron arrestados o desaparecieron, durante ataques armados de policías y grupos afines al sandinismo.

Al menos 120 “presos políticos” continúan encerrados en los calabozos de Nicaragua, luego de la excarcelación de los cinco de la Isla de Ometepe, según las cifras del grupo multidisciplinario Monitoreo Azul y Blanco, dedicado a dar seguimiento a incidentes políticos.

Del total de “presos políticos”, 110 fueron arrestados en el marco de las protestas antigubernamentales que iniciaron en 2018, y diez permanecían encerrados desde antes de ese año, según el grupo multidisciplinario.

El de los “presos políticos” es un tema complejo en Nicaragua, ya que la mayoría de opositores ha advertido que si estos no son liberados pronto cancelarán su participación en las elecciones generales del 7 de noviembre próximo para poner en duda la legitimidad de Ortega en caso de alcanzar su tercera reelección consecutiva.

Con cientos de muertos reportados por organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Nicaragua atraviesa su peor crisis sociopolítica desde los años 1980 a 1990, también bajo la tutela de Ortega.