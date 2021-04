Europa.- Alemania ofrece financiar la atención de los refugiados que ha devuelto a Grecia

11/02/2021 Campo para personas refugiadas en Lesbos POLITICA AUTONOMÍAS ZAPOREAK



BERLÍN, 25 (DPA/EP)



El Gobierno alemán ha ofrecido a Grecia una contribución económica para la atención a los refugiados devueltos a Atenas desde Alemania, ha informado este domingo el Ministerio del Interior alemán.



El portavoz del Ministerio por la agencia de noticias DPA ha explicado que por el momento no se sabe si el Gobierno griego aceptará esta oferta.



La propuesta se produce después de que varios tribunales administrativos alemanes impidiesen que refugiados reconocidos en Grecia fuesen devueltos allí debido a la mala situación de alojamiento y atención en el país.



El Ministerio del Interior considera que esto plantea una amenaza para la arquitectura de todo el Sistema Europeo Común de Asilo (SECA). Datos del ministerio señalan que unos 2.900 extranjeros que habían recibido protección internacional en Grecia solicitaron asilo en Alemania en el primer trimestre de este año.



Además, la Oficina Federal de Migración y Refugiados envió unas 2.100 solicitudes de acogida de solicitantes de asilo a Grecia en el marco del llamado Reglamento de Dublín. Este reglamento establece que, por regla general, el país en el que se registra por primera vez un solicitante de asilo es responsable de su solicitud.



Todavía no está claro cuánto dinero gastaría Alemania para el alojamiento y el cuidado adecuado de los refugiados que quiere devolver a Grecia. Las deliberaciones se encuentren todavía en una fase muy temprana.



El Ministerio del Interior se limitó a declarar que Alemania estaba dispuesta a "apoyar el alojamiento y la atención adecuados para las personas con derecho a protección que vayan a ser devueltas desde Alemania, también con sus propios recursos".



Los jueces administrativos han dictaminado en repetidas ocasiones que las personas reconocidas con derecho a protección corren riesgo de quedarse sin hogar y caer en la indigencia en Grecia. Argumentaron que los refugiados no recibían suficientes prestaciones sociales y no tenían ninguna posibilidad real de alcanzar un nivel de subsistencia en Grecia.