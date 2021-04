Estados Unidos.- VÍDEO: La Mesa del Turismo exige que España levante las restricciones cuanto antes para "salvar el verano"

21/11/2019 Dos personas con su equipaje esperan su vuelo sentados en un banco en el Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez, en Madrid a 21 de noviembre de 2019. ECONOMIA Eduardo Parra - Europa Press



La Mesa del Turismo ha pedido que España secunde la iniciativa de Grecia y acepte la entrada en su territorio de turistas procedentes de Estados Unidos vacunados o que presenten una PCR negativa.



Aunque la decisión griega "vulnera" la normativa de fronteras de la Unión Europea en razón de la pandemia, la asociación considera que el país heleno "es coherente con la imperiosa necesidad económica de recuperar su sector turístico sin crear riesgos añadidos".



Para el presidente de la Mesa del Turismo, Juan Molas, la excepción griega, a la que España "debe sumarse de inmediato", pone de manifiesto que no se puede "continuar aceptando sin rechistar ser rehenes de la política de Bruselas, decidida por un grupo de países para los cuales el turismo no tiene un peso representativo en sus economías".



"Tanto a Grecia como a España -destinos turísticos de primer orden a nivel internacional- les urge la más pronta reactivación de los viajes para que su recuperación económica no se vea lastrada", ha asegurado Molas.



A su juicio, la estabilidad económica y social en ambos países "está estrechamente vinculada con la ramificación de la actividad turística y esa situación no es equiparable a la de otras economías europeas".



Por ello, la Mesa del Turismo insta al Gobierno de España a que "se mire en el espejo" de su homólogo de Grecia y adopte "con valentía" las medidas necesarias para recuperar el turismo y salvar el verano.



