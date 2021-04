Enrique Ponce y Ana Soria juegan con un regaliz en sus bocas

18/04/2021 ANA SORIA EN COMPAÑÍA DE ENRIQUE PONCE EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 25 (CHANCE)



Que Enrique Ponce y Ana Soria están locamente enamorados ya lo sabemos, de hecho la pareja ha callado muchas bocas que aseguraban cuando se hizo pública su relación que no durarían más de un mes... y es que los dos tortolitos están viviendo uno de los mejores momentos personales juntos, son mutuamente lo que siempre quisieron ser y ante eso no hay nada.



Muchas son las veces que la pareja nos sorprende con fotografías o vídeos en las redes sociales y hoy ha ocurrido algo parecido. Ana Soria ha compartido con todos sus seguidores un vídeo en el que vemos cómo la pareja juega con un regaliz que ambos tienen en sus bocas hasta llegar a los labios.



Es Enrique Ponce el que comienza con dicho juego, coge el regaliz y lo agarra fuerte con sus dientes hasta que encuentra la boca de su amada, Ana Soria. Una imagen que nos ha recordado mucho a la de 'La dama y el vagabundo' y que probablemente hayan querido reflejar todo el amor que ambos sienten el uno por el otro.



No hay duda de que el torero tiene ahora la vida que siempre había querido tener y es que desde que supimos que había comenzado una relación con Ana Soria, las imágenes que nos ha regalado no tienen nada qué ver con su comportamiento los últimos años. El torero ha revivido y lo ha hecho de mano de la joven que ahora comparte su vida con él.