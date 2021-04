El quinceañero Prag brilla en su bautismo de fuego contra los grandes

El joven jugador de ajedrez, el indio Rameshbabu Praggnanandhaa ""Prag"". EFE/J.Casares/Archivo

Madrid, 25 abr (EFE).- El joven prodigio indio Rameshbabu Praggnanandhaa, Gran Maestro de ajedrez con 15 años, brilló en su debut en un torneo frente a los mejores del mundo al conseguir tres puntos de cinco posibles en la primera ronda del New In Chess Classic, quinto torneo del Champions Tour por internet.

Prag (nombre abreviado con que se le conoce en el mundo del ajedrez) había conseguido una plaza en este torneo de elite al ganar el circuito Julius Baer.

No se arredró ante los grandes nombres. El jugador indio no pudo tener mejor estreno: en su primera partida, de las cinco del primer día, derrotó con negras al polaco Jan-Krzysztof Duda, el hombre que el año pasado acabó con la imbatibilidad del campeón mundial, el noruego Magnus Carlsen.

A continuación, Pragg hizo tablas con el británico Gawain Jones, perdió con el estadounidense Wesley So, empató con el azerbaiyano Shakhriyar Mamedyarov y terminó la jornada con una prestigiosa victoria sobre el ruso Sergey Karjakin, que fue aspirante al título mundial contra Carlsen.

Al término de la primera jornada, Prag ocupa el séptimo puesto entre 16 Grandes Maestros. Domina la clasificación el azerbaiyano Teimour Radjábov, con 4 puntos, seguido del iraní Alireza Firouzja y del campeón mundial Carlse, que tienen 3,5.

Los ocho primeros clasificados al final de las 15 rondas de la liguilla accederán a las eliminatorias de cuartos de final.