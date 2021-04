El músico Willie Colón, hospitalizado en EE.UU. tras sufrir un accidente de tráfico

En la imagen, el músico Willie Colón. EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

Nueva York, 25 abr (EFE).- El músico Willie Colón, conocido también como "The King Of Salsa", fue ingresado en un hospital de Virginia (EE.UU.) tras sufrir un accidente de tráfico cuando viajaba en una autocaravana con su mujer, Julia, según un comunicado de su jefe de comunicación, Neil MacCarty.

Colón se encuentra en "estado grave, pero estable", aseguró la nota, que detalla que el siniestro tuvo lugar el pasado 20 de abril cuando viajaban en una autocaravana por la región de Outer Banks, en el estado de Carolina del Norte.

El matrimonio tuvo que ser sacado del vehículo por los equipos de asistencia debido al estado en el que había quedado tras el accidente y el artista fue trasladado al hospital de Sentara Norfolk.

Su portavoz indicó que Colón sufrió un traumatismo craneoencefálico con conmoción cerebral, cortes en la cabeza por los que necesitó 16 puntos y fracturas en su cervical C1, en la base del cráneo.

Además, precisó que en cuanto sea posible será trasladado por su equipo médico al hospital Presbyterian de Nueva York.

Por su parte, Julia Colón sufrió cortes y contusiones y fue tratada en un hospital de Outer Banks de donde ya ha sido dada de alta.

La nota, que no ofrece detalles sobre las causas del accidente, asegura que ningún otro vehículo se vio involucrado en el siniestro.

El comunicado está acompañado de una foto del matrimonio y otra del estado en el que quedó la autocaravana en la que viajaban tras lo ocurrido.

Willie Colón, que en 2020 celebró sus 50 años de carrera musical, es nieto de inmigrantes puertorriqueños y creció en el barrio latino del distrito del Bronx de Nueva York, un hecho que ha marcado su trayectoria personal y artística.