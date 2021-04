El Juventus confirmará a Pirlo si clasifica al club para la "Champions"

EFE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO

Roma, 25 abr (EFE).- Fabio Paratici, director de fútbol del Juventus Turín, aseguró este domingo que el técnico Andrea Pirlo seguirá dirigiendo a la plantilla el próximo curso, si clasifica al equipo para la Liga de Campeones.

"Sí (Pirlo seguirá), en caso de clasificación para la Liga de Campeones. No pensamos en un plan B en el caso en el que no nos clasificáramos", afirmó Paratici en la televisión italiana "Sky Sport" en los prolegómenos del partido liguero contra el Fiorentina.

"Tenemos confianza en lo que estamos haciendo y si nos clasificamos para la Liga de Campeones, Pirlo será el técnico", insistió.

El directivo del Juventus afirmó además que su club vive este momento "con gran serenidad", sin preocupaciones por unas eventuales sanciones de la UEFA por la Superliga europea, de la que el cuadro turinés era uno de los socios fundadores.

"Vivimos esta situación con gran serenidad, estamos muy tranquilos porque hemos actuado con transparencia. Me veo con el presidente (Andrea Agnelli) vada día, está tranquilo y piensa en el futuro. Sé cuánto es importante para él el bien del fútbol en general y del Juventus", dijo.