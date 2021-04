El día que Angelina Jolie denunció a Brad Pitt por abusos sexuales

23/04/2021 BRAD PITT UND ANGELINA JOLIE EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CONTACTOPHOTO



MADRID, 25 (CHANCE)



Hace pocos meses éramos conocedores de que Brad Pitt había sido investigado por el FBI por los supuestos abusos sexuales hacia sus hijos. Un tema cuanto menos delicado que ha dado la vuelta a nivel internacional en todas las redacciones de periódicos y digitales y que sin duda está afectando gravemente a la imagen pública del actor.



Cabe recordar que en 2017 el actor fue absuelto por el Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de los Ángeles al no poder constatar los hechos que supuestamente habían sucedido entre él y su hijo mayor, Maddox, con el que no tiene ninguna relación a día de hoy ha tenido que testificar en contra de su propio padre.



Angelia Jolie contó con el apoyo de Maddox cuando denunció a su exmarido por abuso infantil. El pasado 12 de marzo la actriz presentaba nuevas pruebas que demostrarían los hechos denunciaron y además aseguraba estar dispuesta a ofrecer testimonios de personas que pueden demostrar la violencia doméstica a la que supuestamente estaba sometida ella y sus hijos.



Duros momentos para Brad Pitt que no tiene relación alguna con sus hijos. Pax, Zahara, John y los mellizos Knox y Vivienne viven actualmente con Angelia Jolie y Maddox, el hermano mayor, llevaría cinco años sin ver a su padre, según publican los medios internacionales.



Tras este nuevo movimiento de la actriz se podría reabrir el caso por abuso infantil que se cerró en 2017. Cabe recordar que una semana antes de que Angelina presentase la demanda de divorcio, Brad tuvo un enfrentamiento con Maddox después de que éste saliese en defensa de su madre al ver que su padre estaba bajo los efectos del alcohol. El joven fue, supuestamente, agredido verbalmente y físicamente por su padre, un altercado que colmó la gota del vaso y que fue detonante para que Jolie decidiese separarse para siempre de Brad.



En cuanto a sus adicciones, Brad Pitt reconoció en los medios de comunicación que este había sido uno de los motivos principales en su divorcio aunque aseguró que ya estaba sometido a un tratamiento terapéutico y además, acudía de manera habitual a reuniones de Alcohólicos Anónimos.



A pesar de ello, Angelina sigue peleando por conseguir la custodia total de sus hijos menores y podrían testificar en los próximos días los cinco hijos para sumar su testimonio al de su hermano, Maddox, para impedir que Brad Pitt obtenga la custodia compartida.