Colton Herta gana la pole, Pato O'Ward es sexto y Alex Palou, décimo

St.Petersburg (Florida, EE.UU.), 24 abr (EFE).- El joven piloto estadounidense Colton Herta, con el No.26 Gainbridge Honda, del equipo Andretti Autosport, ganó este sábado la primera posición para el Gran Premio de St.Petersburg, la segunda carrera de la temporada IndyCar que se disputa este domingo en el circuito urbano de la ciudad.

Herta logró su primera pole de la temporada y la quinta de su carrera en la NTT INDYCAR SERIES con una mejor vuelta de 1 minuto, .3210 de segundo.

"Sabía que teníamos un buen coche de carreras aquí y un ritmo de clasificación realmente bueno del año pasado", dijo Herta. "Solo teníamos que pasar esas dos primeras etapas de eliminación de forma tranquila y limpia".

Jack Harvey se unirá al joven Herta en la primera fila de la carrera de 100 vueltas el domingo después de una mejor vuelta de 1: 00.5709 con el No. 60 AutoNation / Sirius XM Honda.

El dos veces campeón de la serie, el estadounidense Josef Newgarden, comenzará tercero después de una mejor vuelta de 1: 00.6078 con el No. 2 Hitachi Team Penske Chevrolet.

Newgarden lideró ambas sesiones de entrenamiento y ambas rondas de clasificación hasta el Firestone Fast Six este fin de semana en el circuito urbano temporal de 14 curvas y 1,8 millas (2,896 kilómetros).

Será una segunda fila de todo el equipo Penske, ya que el campeón de la serie 2016, el francés Simon Pagenaud comenzará cuarto después de una vuelta superior de 1: 00.6353 con el Chevrolet Penske No. 22 del equipo de oro australiano Menards.

El residente de St. Petersburg y dos veces ganador de este evento, el también francés Sebastien Bourdais, continuó el resurgimiento de AJ Foyt Racing esta temporada al clasificarse quinto en 1: 01.0017 con el No. 14 ROKiT AJ Foyt Racing Chevrolet.

El joven piloto mexicano Pato O'Ward, ganador de la pole en el Gran Premio de Alabama del pasado fin de semana, comenzará sexto después de una mejor vuelta de 1: 01.0799 con el Chevrolet No. 5 Arrow McLaren SP.

O'Ward fue el único piloto en el Firestone Fast Six que no usó los neumáticos alternativos "rojos" de Firestone con mayor agarre, sino que optó por los neumáticos primarios "negros" que tienen menos agarre pero más durabilidad.

El seis veces campeón de la NTT INDYCAR SERIES, el neozelandés Scott Dixon, fue eliminado en la segunda ronda y comenzará octavo con el No. 9 PNC Bank Chip Ganassi Racing Honda.

Mientras que el español Alex Palou, ganador el pasado domingo del Gran Premio de Alabama, con el No.10 NTT Data Honda, del equipo Chip Ganassi Racing saldrá en la décima posición después de haber hecho su vuelta más rápida 01:00.6220, pero no superó la segunda eliminación.

En un desarrollo sorprendente, el australiano Will Power, nueve veces ganador de la pole en St. Petersburg, no salió de la primera ronda y comenzará en el puesto 20 con el No. 12 Verizon 5G Team Penske Chevrolet.

Dixon apenas logró pasar a la segunda sesión después de que una de sus mejores vueltas fuera anulada en la primera sesión por causar una amarilla local que afectó a otro competidor, según las reglas de IndyCar.

El veterano piloto neozelandés hizo un trompo en la curva 8 antes en la primera sesión para activar una amarilla local, pero se coló en el segundo grupo al tomar el último lugar disponible en su última vuelta.

La mejor vuelta de Power de 1: 01.1140 en la primera sesión fue solo la décima mejor en el grupo y demasiado lenta para avanzar. Rozó la pared en su última vuelta rápida, doblando un eslabón de su suspensión y giró en una recta corta acercándose a la línea de cronometraje, poniendo fin a cualquier posibilidad de hacer la segunda vuelta.

El campeón de la serie 2014, Power, partirá desde su posición más lejana en este circuito. Su anterior mínimo de St. Petersburg fue sexto, en el 2009.