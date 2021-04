Cinco detenidos en manifestación en Londres contra el confinamiento

Cinco personas fueron detenidas y ocho agentes resultaron heridos en Londres, según la policía, tras incidentes durante una manifestación contra las restricciones sanitarias impuestas en Inglaterra, la obligación de ponerse la mascarilla y la posible introducción de "pasaportes de vacunación".

Los manifestantes se reunieron a primeras horas de la tarde y caminaron por algunas de las principales arterias, incluido el barrio comercial de Oxford Street. En videos publicados en las redes sociales se ve a miles de personas por las calles de la capital.

Los manifestantes empezaron la protesta en torno a las 13H00 (11H00 GMT) en Hyde Park. Muchos de ellos llevaban pancartas en las que se podía leer "Os controlan", "¡Recuperemos nuestra libertad!" o "No a las mascarillas, no a las vacunas, no al confinamiento".

Más tarde cientos de personas se juntaron en Hyde Park, constató un periodista de AFP, donde estallaron "pequeños focos de desorden", según la policía metropolitana de Londres.

"Ocho agentes resultaron heridos cuando intentaban dispersar a la multitud en Hyde Park esta noche", afirmaron, y añadieron que se lanzaron proyectiles, sobre todo botellas.

Según la misma fuente, "dos agentes fueron trasladados al hospital" pero "no parece que estén graves". Cinco personas han sido arrestadas por infracciones, como agresión a la policía.

A pesar de que las grandes concentraciones en el espacio público siguen prohibidas, varios colectivos pidieron a la gente que se manifestara en pequeños grupos contra las últimas restricciones que perduran en Reino Unido y contra la posibilidad, examinada por el ejecutivo, de que se apruebe un pasaporte de vacunación.

"Hoy nos manifestamos por nuestra libertad sanitaria", se podía leer en la página de Facebook de Save Our Rights UK, uno de los organizadores, que decía "movilizarse contra cualquier propuesta de pasaporte de vacunación o de certificado médico, ya que se oponen a la ética médica y los derechos humanos".

Esta manifestación se produce en un momento de relajación progresiva de las restricciones en Reino Unido, que con 127.000 muertos es el país europeo con un mayor número total de decesos por el coronavirus.

El gobierno examina la posibilidad de introducir un sistema de "pasaporte" en diversos ámbitos, como el ocio, la hostelería y los viajes al extranjero, para verificar si las personas han sido vacunadas o son inmunes al virus.

Tras el inicio de la pandemia, las protestas contra las restricciones fueron habituales en numerosos países.

Miles de personas también protestaron el sábado en San Galo, en el este de Suiza, contra las medidas aplicadas por el gobierno helvético para frenar el virus.

