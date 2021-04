Boca derrotó a Huracán y quedó a un paso de los cuartos de final

Con tantos de Franco Soldano y Gonzalo Maroni, el 'Xeneize' logró imponerse en el estadio Tomás Adolfo Ducó y se afirmó en el segundo lugar del Grupo B con 19 unidades a tres de Vélez Sarsfield, que este domingo visitará a Lanús. EFE/AGUSTIN MARCARIAN/Archivo

Buenos Aires, 24 abr (EFE).- Boca Juniors coronó una semana perfecta con su tercer triunfo en serie al imponerse a domicilio por 0-2 ante Huracán y quedar muy cerca de asegurar la clasificación a cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional.

Con tantos de Franco Soldano y Gonzalo Maroni, el 'Xeneize' logró imponerse en el estadio Tomás Adolfo Ducó y se afirmó en el segundo lugar del Grupo B con 19 unidades a tres de Vélez Sarsfield, que este domingo visitará a Lanús.

Luego de su victoria del sábado pasado ante Atlético Tucumán y el triunfo del miércoles frente a Bolívar en La Paz en su debut de Copa Libertadores, los dirigidos por Miguel Ángel Russo coronaron una gran semana con otra alegría.

Por esta misma zona, en el último turno de este sábado, Unión e Independiente igualaron en cero para dejar al 'Rojo' en zona de clasificación y al local santafesino fuera de los cuatro que pasan a la definición del certamen.

Por este mismo grupo, Patronato se impuso como local por 1-0 ante Sarmiento de Junín pero sigue en el sótano de la clasificación, mientras que en la Zona A igualaron 1-1 Argentinos Juniors y Banfield.

En este último partido se dio una particular expulsión del colombiano Mauricio Cuero por escupir a Miguel Torrén.

Sin embargo, el delantero de Banfield en sus redes descartó que haya salivado a su rival y lo acusó que haberlo insultado con expresiones discriminatorias.

"Quiero aclarar lo que a ocurrido el día de hoy en el partido. Mi intención nunca fue escupir al rival, después de haber recibido insultos de discriminación solo quise decirle que no había necesidad de insultarme así", sostuvo el colombiano en su cuenta de Twitter.

"En ese momento escupo hacia el piso a un costado de donde está el jugador y con la simulación del rival justo el juez central voltea y creyó que lo había escupido a el. Sé la clase de persona que soy y con los valores que fui criado, así que me quedo tranquilo y con la conciencia en paz", completó el colombiano.

La undécima jornada, que había comenzado el viernes con el triunfo por 1-0 de Godoy Cruz ante Central Córdoba de Rosario, continuará este domingo con seis encuentros donde se destacan el clásico entre River Plate y San Lorenzo, el duelo de Racing Club ante Colón y el mencionado cruce de Lanús frente a Vélez Sarsfield.