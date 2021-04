25/04/2021 Baloncesto/NBA.- Dallas y Doncic golpean de nuevo a los Lakers en la vuelta de Marc Gasol. Los Timberwolves dan la campanada ante Utah Jazz NORTEAMÉRICA DEPORTES AFRICA ESTADOS UNIDOS DALLAS MAVERICKS



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



Los Angeles Lakers han caído, por segunda vez consecutiva, con Dallas Mavericks (108-93), en un partido que ha supuesto el regreso del pívot español Marc Gasol, mientras que Minnesota Timberwolves dio la campanada ante el líder de la Conferencia Oeste, Utah Jazz (96-101).



En su segundo duelo seguido con los texanos en menos de 48 horas en el American Airlines Center, los de Frank Vogel desaprovecharon una renta de 17 puntos y enlazaron su tercera derrota seguida. Con ello, Dallas se queda a solo un partido y medio de los angelinos por la quinta posición de la Conferencia Oeste.



Los de púrpura y oro se mancharon al descanso 12 puntos arriba, después de realizar un gran trabajo defensivo sobre Luka Doncic; sin embargo, en la reanudación no pudieron frenar al esloveno, que acabó con un 'doble-doble de 18 tantos y 13 asistencias, apoyando el liderazgo anotador de Dwight Powell (25) y Dorian Finney-Smith (21).



Anthony Davis, con un escaso rendimiento en el duelo del viernes, sigue lejos de su mejor nivel, con 17 puntos en 28 minutos, y Ben McLemore (20) comandó el ataque de los Lakers. No hubo minutos para Montrezl Harrell, con el catalán Marc Gasol regresando al equipo con 1 punto, 7 rebotes, 2 asistencias y 1 tapón en 18 minutos.



Por su parte, Minnesota Timberwolves ofreció la sorpresa de la jornada NBA al imponerse al equipo con mejor récord de la liga, Utah Jazz, y, además, a domicilio (96-101). Karl-Anthony Towns (24 puntos y 12 rebotes), Anthony Edwards (24 puntos y 9 rebotes) y D'Angelo Russell (23 puntos) permitieron a los Wolves seguir marcando distancia con la última posición del Oeste.



En 19 minutos sobre la pista, el ala-pívot madrileño Juancho Hernangómez anotó 4 puntos, capturó 5 rebotes y ofreció 1 asistencia, mientras que el base catalán Ricky Rubio ofreció 2 puntos, 1 rebote, 2 asistencias y 1 robo en los 20 minutos que estuvo en la cancha.



Por último, el madrileño Willy Hernangómez tuvo solo cinco minutos de participación en la derrota de New Orleans Pelicans ante San Antonio Spurs (108-110), que, liderado por DeMar DeRozan y Derrick White, se asentó en zona de 'Play-In' y dificulta las opciones de los de Luisiana.



--ESTADÍSTICA DE JUGADORES ESPAÑOLES.



MARC GASOL: 1 punto, 7 rebotes, 2 asistencias y 1 tapón.



JUANCHO HERNANGÓMEZ: 4 puntos, 5 rebotes y 1 asistencia.



RICKY RUBIO: 2 puntos, 1 rebote, 2 asistencias y 1 robo.



WILLY HERNANGÓMEZ: Sin estadísticas.