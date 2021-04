Ana María Aldón se muestra muy dolida

25/04/2021 ANA MARÍA ALDÓN. MADRID, 25 (CHANCE) Ana María Aldón no está pasando un buen momento y es que la mujer de Ortega Cano está viendo cómo la familia de su marido sufre en silencio por el documental que se está emitiendo sobre la verdad y la historia de Rocío Carrasco. Aunque algunos hablen en los medios de comunicación, su marido es uno de los pocos que está guardando silencio, además de que todavía no ha visto los episodios porque el médico se lo ha recomendado. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO.ES



MADRID, 25 (CHANCE)



Ana María Aldón no está pasando un buen momento y es que la mujer de Ortega Cano está viendo cómo la familia de su marido sufre en silencio por el documental que se está emitiendo sobre la verdad y la historia de Rocío Carrasco. Aunque algunos hablen en los medios de comunicación, su marido es uno de los pocos que está guardando silencio, además de que todavía no ha visto los episodios porque el médico se lo ha recomendado.



Esta tarde en 'Viva la vida' Ana María Aldón ha asegurado que le duele mucho oír las palabras de Rocío Carrasco porque entiende su dolor, pero también entiende lo mal que lo está pasando Rocío Flores, con la que no tiene una relación cercana ni diaria, pero le tiene mucho cariño porque vivieron su aventura juntas en 'Supervivientes'.



Ana María Aldón ha asegurado que: "Antonio David tendría que ser la justicia quien lo sentenciara si no lo sentenció en su día no hay por qué sentenciarlo ahora". De esta manera la colaboradora ha expresado su malestar y también ha confesado que los Mohedano no están enfadados con ella por hablar en su programa de este tema.



José Antonio Avilés le ha recriminado a Ana María Aldón que no sea valiente a la hora de expresar su opinión y esta lo único que ha dicho es que quiere que la relación entre madre e hijos vaya a mejor. Carmen Borrego por su parte le ha querido enviar un consejo a Rocío Flores: "Pedir perdón no es una vergüenza, es un acto de valentía".