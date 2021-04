AMP3.- Irak.- Al menos 23 muertos por un incendio en un hospital de Bagdad

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



Al menos 23 personas han fallecido este sábado en un incendio ocurrido en el hospital Ibn al Jatib de Bagdad, situado en el sureste de la capital de Irak, según el último balance, aunque las propias autoridades reconocen que la cifra de fallecidos podría aún aumentar.



Un agente de seguridad ha indicado que se han recuperado 20 cuerpos y se han evacuado a más de 30 personas con quemaduras. "Los equipos de defensa civil continúan evacuando a los pacientes en el hospital", ha señalado el agente a NINA.



Hasta el momento no se han dado a conocer datos oficiales sobre el número de heridos y algunos medios locales señalan que la causa del incendio puede estar en un fallo del sistema de oxígeno del centro hospitalario. Otras fuentes especulan con una cifra de fallecidos mucho más elevada.



El director del servicio de defensa civil de Irak, Kadhem Buhan, ha informado de que se han rescatado a 90 pacientes y a sus acompañantes, en un incendio que estalló en la planta para pacientes con coronavirus. "Aún no se ha determinado con precisión la causa del incendio", ha indicado Buhan según recoge la agencia iraquí de noticias INA.



El primer ministro de Irak, Mostafá al Kazemi, ha ordenado una investigación inmediata y ha lamentado en un comunicado "el trágico incidente". "Al Kazemi ordenó una investigación inmediata sobre las causas del accidente y que el director del hospital, el director de seguridad y los responsables del mantenimiento de los dispositivos en el hospital fueran interrogados", se lee en el comunicado.



Además ha autorizado amparar a todas las víctimas del accidente para cubrir el coste de su tratamiento sanitario y considerar "mártires" a los fallecidos, según recoge la agencia de noticias oficial, NINA.



Asimismo, el gobernador de Bagdad, Mohamed Jaber al Atta, ha ordenado que heridos y pacientes sean evacuados en hospitales cercanos. "El gobernador sigue con dolor el incidente", ha remitido en un comunicado y ha solicitado al Ministerio de Salud de Irak "que se investigue el accidente".



Por su parte, la dirección de defensa civil ha anunciado que el incendio ha sido apagado. "Los equipos de defensa civil han realizado grandes esfuerzos para salvar a los enfermos infectados por coronavirus a través de ventanas y escaleras de emergencia", ha indicado en un comunicado la dirección de defensa civil.



Mientras, la representante especial de la ONU para Irak, Jeanine Hennis-Plasschaert, ha manifestado su "conmoción" por la "enormidad de la tragedia" y ha trasladado su pésame a las familias de los fallecidos.



"La representante especial pide mayores medidas de protección para garantizar que no se pueda repetir un desastre así", ha apuntado Hennis-Plasschaert en un comunicado oficial.