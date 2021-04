AMP.- R.Unido.- Ocho policías heridos y cinco detenidos en una manifestación contra las restricciones en Londres

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



Ocho policías han resultado heridos y cinco personas han sido detenidas durante una gran manifestación convocada para este sábado en el centro de Londres por negacionistas de la pandemia de coronavirus, casi dos semanas después de la flexibilización de las restricciones en Reino Unido.



Los manifestantes han protestado en Oxford Street, Park Lane y Hyde Park, con la intención de protestar ahora contra la campaña de vacunación, y lemas como "Holocausto de la vacuna COVID-19" y "No a los pasaportes de vacunas".



La Policía ha confirmado en Twitter las detenciones de cinco personas por agredir a los agentes de seguridad y que se encuentran bajo custodia.



Asimismo, se ha informado de que los manifestantes "arrojaron botellas" y que "dos agentes fueron trasladados al hospital" aunque no se cree que hayan sufrido lesiones graves. A las protestas asistieron unas 10.000 personas, según ha indicado 'The Guardian'.



Una vez levantadas las restricciones, el primer ministro británico, Boris Johnson, ha instado a la nación a "comportarse de manera responsable" en la nueva reapertura de las instalaciones como gimnasios cubiertos, las piscinas, los salones de uñas y los zoológicos.



Según las cifras proporcionadas por el Ministerio de Salud británico, 32 personas han fallecido en las últimas horas y 2.061 han dado positivo en las pruebas.



En los totales, hasta el momento 127.417 personas han fallecido debido a la COVID-19 en el país europeo, que ha confirmado 4.403.170 contagiados desde que comenzó la pandemia.



Mientras, más de 33,5 millones de personas han recibido la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, mientras que más de 12 millones han sido ya inoculados también con la segunda.