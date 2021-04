AMP.- Coronavirus.- Alemania logra estabilizar los contagios con 18.773 nuevos casos en 24 horas

El Gobierno baraja flexibilizar las restricciones para las personas vacunadas o que hayan superado la enfermedad



Las autoridades alemanas han informado este domingo de 18.773 nuevos contagios y 120 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que se confirma una estabilización de la curva epidemiológica tras varias semanas de ascenso.



Según los datos del Instituto Robert Koch, encargado del control de enfermedades infecciosas en Alemania, la cifra supone un importante incremento con respecto a los 19.185 casos de los que se informó el pasado domingo.



En total se han contabilizado 81.564 muertes y 3,29 millones de contagios desde el inicio de la pandemia. La incidencia de los últimos siete días sin embargo ha ascendido hasta el 165,6 tras el dato de 164,4 publicado el sábado por el propio Instituto Robert Koch. La incidencia el número de nuevos contagios por cada 100.000 habitantes en la última semana.



En total, Alemania habría unos 312.000 casos considerados activos, es decir, unos 24.800 más que hace una semana. En los últimos siete días se ha informado de 1.650 muertes, 236 muertes por día.



Las autoridades alemanas prevén además excepciones en las restricciones para quienes hayan superado la enfermedad o ya cuenten con todas las dosis de la vacuna administradas, según un documento elaborado para la reunión que mantendrá el lunes la canciller, Angela Merkel, con los primeros ministros de los estados federados.



FLEXIBILIZACIÓN DE LAS RESTRICCIONES



El documento, al que tuvo acceso la agencia de noticias DPA, indica que para la entrada al país o el acceso a tiendas y servicios se deben conceder a las personas vacunadas y a las recuperadas las mismas exenciones que rigen para las que dan negativo en las pruebas de coronavirus obligatorias cuando la incidencia de siete días supera los 100 casos.



"En función de la evolución de la situación de la infección, de la tasa de vacunación y de los conocimientos científicos sobre el riesgo de infección de las personas vacunadas, recuperadas y sometidas a pruebas, en el futuro habrá que hacer en perspectiva más excepciones a las medidas preventivas", sostiene el documento.



La obligatoriedad de utilizar mascarilla o mantener la distancia continuarán vigentes para las personas vacunadas o recuperadas durante un período prolongado.



Sin embargo, no se permitirá abrir determinadas instalaciones como museos o piscinas para las personas vacunadas y recuperadas. Las facilidades y excepciones no implican la concesión de derechos o privilegios especiales, "sino la supresión de intervenciones ya no justificadas de los derechos fundamentales".



En esa línea, el líder del Partido Liberal Demócrata (FDP), Christian Lindner, ha expresado su satisfacción por la iniciativa. "No hay base legal para restringir los derechos básicos", ha indicado. Lindner ha arremetido además contra el conocido como 'freno de emergencia', que iguala las restricciones a nivel nacional en las zonas con mayor prevalencia del virus.



Para Lindner esta iniciativa es "inconstitucional" porque "impone restricciones a personas que no suponen riesgo alguno". El 'freno de emergencia' ha entrado en vigor este sábado.



Esta controvertida reforma que aspira a eliminar la disparidad de medidas entre las distintas regiones, de tal forma que se apliquen las mismas restricciones en aquellas áreas con una incidencia semanal superior a 100 casos por 100.000 habitantes durante tres días seguidos. A nivel nacional, el dato supera los 164 casos por 100.000 a siete días.



Entre otras medidas, la modificación a la ley de protección contra infecciones recoge un toque de queda de 22.00 a 5.00 horas, límites a las reuniones, el cierre de espacios culturales y límites en la actividad de la hostelería. Los centros educativos deberán suspender las clases presenciales si la incidencia supera un determinado nivel.