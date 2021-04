ACTUALIZA 1-Empiezan a llegar las estrellas a la alfombra roja de históricos premios Oscar

* Nueve de las 20 nominaciones de actuación son para personas de color

* "Mank" lidera con 10 nominaciones

* Entrega de premios se trasladó a estación de tren de Los Ángeles (Actualiza con primeros asistentes a la alfombra roja)

Por Jill Serjeant

LOS ÁNGELES, 25 abr (Reuters) - Las estrellas de Hollywood comenzaron a llegar el domingo a la ceremonia de los Premios de la Academia, en la que podría ser una noche histórica repleta de sorpresas, no solo en torno de los ganadores sino también por el evento en sí.

El nominado por primera vez Paul Raci, de "Sound of Metal", fue uno de los primeros en llegar a una reducida alfombra roja afuera de la Union Station de Los Ángeles, que está siendo utilizada por primera vez debido a la pandemia de coronavirus.

Raci, quien interpreta al mentor de un baterista sordo, usó lenguaje de señas el domingo al hablar con reporteros y dijo que esperaba que la película llame la atención sobre la comunidad de personas sordas.

El actor Colman Domingo, de "Ma Rainey's Black Bottom", lució un traje rosa neón, mientras que la cantante Diane Warren eligió un traje blanco con un jersey de cuello alto brillante.

"Estoy aquí en los Oscar", dijo Warren. "Unos Oscar más tranquilos, pero aún así estamos en los Oscar", agregó.

El distanciamiento social y las restricciones de viaje han obligado a repensar totalmente la ceremonia, a la que asistirán solo unos cientos de nominados y presentadores, incluidos Brad Pitt y Harrison Ford.

El evento se llevará a cabo tanto al aire libre como en el interior de la Union Station de Los Ángeles, situada en un imponente edificio art deco. Otros nominados se sumarán vía satélite desde otros lugares del mundo.

Después de pruebas estrictas y protocolos de cuarentena, la mayoría de las celebridades no usaban mascarillas en el primer evento importante de alfombra roja después de meses de entregas de premios por Zoom.

"Solo queremos que todo, desde el principio, se anuncie como diferente", dijo Steven Soderbergh, uno de los tres productores, antes de la ceremonia del domingo.

El impulso de Hollywood por la diversidad en los últimos cinco años podría llevar a que los cuatro premios de actuación, así como el galardón al mejor director vayan para personas de color por primera vez en los 93 años de historia de los principales honores en la industria del cine.

Pocos de los ganadores parecen estar asegurados después de una extendida temporada de premios, pero "Nomadland", el cuasi documental de lento desarrollo sobre la comunidad viajera de habitantes de casas rodantes estadounidenses, se considera favorito para ganar el Oscar a Mejor Película.

Si Zhao, de 39 años, ganara el premio a Mejor Director, se convertiría en la segunda mujer y en la primera asiática en conseguir un Premio de la Academia en esa categoría.

"The Trial of the Chicago 7", ambientado en las protestas por la guerra de Vietnam, es visto como el contrincante más fuerte de "Nomadland" en la categoría de Mejor Película, según expertos en los premios.

"Probablemente sea la película de los Oscar más tradicional. Tiene muchas actuaciones muy coloridas y relevancia histórica", dijo Alison Willmore, crítica de cine de la revista New York.

Los otros nominados a Mejor Película son el drama de Hollywood de la década de 1930 "Mank", que tiene 10 nominaciones; la historia de venganza "Promising Young Woman", el filme sobre una familia inmigrante coreana "Minari", la biopic sobre los derechos civiles "Judas and the Black Messiah", el relato sobre la demencia "The Father" y la película sobre un baterista sordo "Sound of Metal".

Los ganadores son elegidos en una votación secreta por los 9.000 miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

La carrera a Mejor Actriz está abierta entre Frances McDormand ("Nomadland"), Carey Mulligan ("Promising Young Woman"), Viola Davis ("Ma Rainey's Black Bottom"), Vanessa Kirby ("Pieces of a Woman") y Andra Day (The United States vs. Billie Holiday").

"La carrera a mejor actriz es fascinante. Hemos tenido un ganador diferente en cada entrega de premios televisada", dijo Pete Hammond, columnista de premios en Deadline Hollywood.

El fallecido actor de "Black Panther" Chadwick Boseman, de 43 años, parece estar en la fila para recibir su primer Oscar por su último papel en "Ma Rainey's Black Bottom".

Pero el británico Anthony Hopkins, quien interpreta a un hombre que lucha contra la demencia en "The Father", podría ser recompensado mientras que Riz Ahmed, en el papel de un baterista punk sordo en "Sound of Metal", es considerado otro potencial ganador en la categoría de Mejor Actor.

(Reporte de Jill Serjeant. Editado en español por Lucila Sigal)