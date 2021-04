5-2. Aguilar y Berti jonronean contra los Gigantes

Aguilar (2) castigó los lanzamientos del relevo dominicano Gregory Santos al botarle la pelota con batazo que hizo volar la pelota 407 pies entre los jardines izquierdo y central. EFE/EPA/AARON M. SPRECHER/Archivo

San Francisco (EE.UU.), 24 abr (EFE).- El primera base venezolano Jesús Aguilar y el antesalista Jon Berti pegaron sendos cuadrangulares para los Marlins de Miami, que derrotaron por 5-2 a los Gigantes de San Francisco.

Aguilar (2) castigó los lanzamientos del relevo dominicano Gregory Santos al botarle la pelota con batazo que hizo volar la pelota 407 pies entre los jardines izquierdo y central.

En el momento en el que el venezolano sacó la pelota del campo llevaba en el camino al guardabosques dominicano Magneuris Sierra y no se registraban outs en el episodio.

Berti (1) también conectó de cuatro esquinas en la séptima entrada, solitario.

Sobre la lomita la victoria se la acreditó el relevo Dylan Floro (1-1) en un episodio.

Por los Gigantes la derrota la cargó G. Santos (0-1), que no sacó ni un out, pero permitió castigo de dos imparables y tres anotaciones.