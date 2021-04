128-119. Durant vuelve por la puerta grande y los Nets consolidan su liderato

El jugador de los Nets Kevin Durant (c) lanza ante la defensa de Chris Paul, Jevon Carter, Torrey Craig y Frank Kaminsky, de los Suns de Phoenix, durante un partido de la NBA disputado este 25 de abril de 2021 el Barclays Center de Brooklyn. EFE/Justin Lane

Nueva York, 25 abr (EFE).- El alero All-Star Kevin Durant aportó este domingo 33 puntos decisivos para el triunfo de Brooklyn Nets por 128-119 encima de los Phoenix Suns.

Durant se mostró completamente recuperado de su reciente lesión muscular y junto al base Kyrie Irving, que logró 34 puntos, hicieron la diferencia a favor del equipo neoyorquino.

El alero estrella se perdió tres partidos después de lesionarse el muslo izquierdo al comienzo del partido que los Nets perdieron frente al Miami Heat, el pasado domingo, y se ha limitado a solo 25 encuentros esta temporada.

Ante los Suns jugó 28 minutos como reserva en su regreso, y anotó 12 de 21 tiros de campo, además de capturar seis rebotes, repartir cuatro asistencias, recuperó dos balones y puso un tapón.

El ala-pívot Blake Griffin anotó 15 puntos para ayudar a los líderes de la Conferencia Este a mejorar a 25-7 en casa y 20-6 contra equipos del Oeste.

Otro hombre algo, el pívot DeAndre Jordan se erigió en el mejor en el juego interior de los Nets al salir de titular y aportar 12 rebotes, puso un tapón y anotó seis puntos, con 3 de 4 tiros de campo.

Los Nets (41-20) se consolidan con la mejor marca de la Conferencia Este y de la División Atlántico, un juego y medio de ventaja sobre los Philadelphia Sixers (39-21), que ocupan el segundo puesto.

El escolta hispano Devin Booker anotó 36 puntos, incluidos cuatro triples de cinco intentos, que lo dejaron al frente del ataque de los Suns (42-18), que perdieron el segundo partido consecutivo fuera de su campo.

El pívot bahameño Deandre Ayton volvió a ser el mejor de los Suns en el juego interior con 20 puntos y 13 rebotes que tampoco evitaron la derrota.

Mientras que el veterano base Chris Paul esta vez no pudo ser factor ganador con los Suns al quedarse con 14 puntos, repartió ocho asistencias y perdió seis balones.

Los Suns lideraron durante gran parte de la primera mitad, pero Brooklyn se alejó después del medio tiempo, cuando Durant jugó sus minutos normales.

Durant no entró al partido hasta los cuatro minutos del segundo periodo para que los Nets pudieran mantenerlos bajos y luego estuviese en la recta final si se daba la igualdad en el marcador.

Los Nets tuvieron marca de 2-2 mientras jugaban casi en su totalidad sin Durant en sus cuatro partidos anteriores, pero las cosas cambian cuando el cuatro veces campeón anotador de la liga está en la cancha.

Durant anotó 10 puntos en el tercer cuarto, luego tuvo los primeros cinco del cuarto para darle a Brooklyn su primera ventaja de dos dígitos al poner el parcial de 102-92.

Con Ayton obteniendo 10 puntos y 10 rebotes en sus primeros 14 minutos de acción, los Suns lideraron durante todo el segundo cuarto y se adelantaron 43-56 con aproximadamente 3 1/2 minutos por jugarse hasta que Brooklyn redujo la desventaja a un parcial de 59-61 en el descanso.

Irving solo tuvo 4 de 19 el viernes contra Boston, pero hizo sus primeros cuatro tiros el domingo y siempre estuvo eficaz en el ataque. Anotó 24 puntos en solo siete tiros de campo en la primera mitad, empatando su mitad de la temporada con mayor puntuación, y acabó con un doble-doble al repartir 12 asistencias.

A pesar de la derrota, los Suns tienen ya prácticamente asegurado el pase a los playoffs, algo que no han logrado desde la temporada del 2010 cuando tenían como jugador estrella al exbase canadiense Steve Nash, actual entrenador de los Nets.