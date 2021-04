Triunfo de socialista Castillo en Perú sería una "catástrofe" como Venezuela: Vargas Llosa

LIMA, 24 abr (Reuters) - El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa dijo el sábado que un triunfo en Perú del candidato presidencial de izquierda Pedro Castillo sería una "verdadera catástrofe" como Venezuela, tras reiterar su apoyo a la derechista Keiko Fujimori.

Vargas Llosa, que perdió en 1990 la elección presidencial contra el ahora encarcelado exmandatario Alberto Fujimori y padre de la candidata, dijo que llegó a esa conclusión tras leer el plan de Gobierno de Castillo y su ideólogo político.

"Me quedé muy alarmado con las ideas que tienen ambos para reformar el Perú", afirmó el escritor en una entrevista por teléfono con la radioemisora local RPP. "Tuve la impresión horrible verdaderamente de que el Perú retrocedía, que iba a identificarse con Venezuela o con Cuba o con Nicaragua y que iba a ser una verdadera catástrofe esa elección de los peruanos".

Vargas Llosa, una figura destacada en la política peruana, había mostrado ya hace una semana su respaldo a la candidatura de Keiko, en un cambio de 180 grados luego de rechazar el intento de la hija del exmandatario Fujimori de llegar al poder en las elecciones del 2011 y del 2016.

"Con mucha sorpresa de mi parte pues me incliné hacia Keiko Fujimori, que me parece que es la que representa la posibilidad de continuar con el sistema democrático que tenemos instalado en el Perú y de que el país no se vaya a la catástrofe de lo que es el mejor ejemplo: Venezuela", retrucó el escritor.

De acuerdo a dos recientes encuestas, Castillo -que ha ganado el apoyo de regiones pobres- lidera las intenciones de votos con una ventaja de al menos 11 puntos porcentuales frente a Fujimori para el balotaje presidencial del 6 de junio.

En una moderación de su discurso de campaña, Castillo, que busca reescribir la Constitución para darle al Estado un rol más dominante en la economía, afirmó el jueves que no estatizará empresas y respetará la reglas jurídicas del país.

Fujimori en tanto es una figura controvertida, ya que su padre está preso por abusos a los derechos humanos en la década de 1990. Keiko Fujimori, que afirma que mantendrá el modelo de libre mercado en Perú, ha prometido liberarlo si llega al poder. (Reporte de Marco Aquino)