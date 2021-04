Tenis.-Tenis/Godó.- Tsitsipas doblega a Sinner y acude imparable a la final del Godó

24/04/2021 BARCELONA, SPAIN - APRIL 24: Stefanos Tsitsipas of Greece. ATP Barcelona Open Banc Sabadell at the Real Club de Tenis Barcelona on April 24, 2021 in Barcelona, Spain. (Photo by Manuel Queimadelos/Quality Sport Images) DEPORTES MANUEL QUEIMADELOS



El griego, ganador en Montecarlo, disputará su segunda final en Barcelona



BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)



El tenista griego Stefanos Tsitsipas ha ganado este sábado al italiano Jannik Sinner (6-3 y 6-3) en semifinales del Barcelona Open Banc Sabadell-68 Trofeo Conde de Godó y disputará este domingo su segunda final en la tierra roja barcelonesa.



En un duelo entre dos promesas que ya son realidades, entre un Tsitsipas ganador de las 'NextGen' de 2018 y un Sinner que le sucedió en 2019, el griego estuvo mucho más seguro en su saque y, sin ceder un solo set en el RCTB-1899, ya está en la final.



Tsitsipas, finalista en la edición de 2018 ante Rafa Nadal, que podría ser su rival este domingo, no estuvo bien en 2019 y el año pasado no hubo Godó por la pandemia del coronavirus. En este 2021, en el que viene de ganar el Masters 1000 de Montecarlo, está jugando un gran tenis y se asegura su segunda final en tres participaciones.



El griego empezó sacando el partido, en un primer set que siguió su curso natural hasta el 3-4 para Tsitsipas, el número 5 de la ATP, cuando el heleno le rompió el servicio al italiano, número 19 del mundo a sus 19 años, para después aprovechar la segunda de las tres bolas de set.



La segunda manga estuvo más apretada, igualada, pero Sinner desaprovechó una gran oportunidad de acercar la 'semi' al tercer set. Con 2-1 a su favor, y saque del griego, tuvo dos bolas de rotura que no aprovechó y, a continuación, perdió su saque. Ahí perdió el billete a la final.