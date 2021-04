Tenis.-Tenis/Godó.- Rafa Nadal: "Contra Tsitsipas necesito subir más mi nivel para tener opciones reales"

24/04/2021 BARCELONA, SPAIN - APRIL 24: Rafa Nadal of Spain.ATP Barcelona Open Banc Sabadell at the Real Club de Tenis Barcelona on April 17, 2021 in Barcelona, Spain. (Photo by Sergio Carmona/Quality Sport Images) DEPORTES SERGIO CARMONA



El tenista español Rafa Nadal ha señalado tras ganar a Pablo Carreño (6-3 y 6-2) en las semifinales del Barcelona Open Banc Sabadell que ha jugado su mejor partido de esta semana, aunque para la final del domingo, contra Stefanos Tsitsipas, cree que deberá jugar al "máximo" para superar al tenista "más en forma" del momento.



"Tengo que estar listo, mejorar, y veremos, espero ser competitivo y luchar por un partido importante. He jugado el mejor partido de la semana, quiero ser siempre mejor y el de hoy ha sido el mejor partido. Mañana necesito subir un escalón más mi nivel", señaló en rueda de prensa.



En este sentido, comentó que necesitará estar en su "máximo" y hacer "muchas cosas bien" para "tener opciones reales". "Si consigo estar a mi máximo podría tener mis opciones, pero puede que él sea favorito mañana y uno lo tiene que asumir, y competir con la máxima ilusión y determinación, con las ideas claras, y veremos qué pasa", auguró.



Nadal cree que está en el buen camino, mejorando, pero reiteró que para ganar al griego, ganador en Montecarlo y que no ha cedido un solo set entre aquel torneo y este Godó, deberá dar "un paso más grande" en ese camino.



"Cada día he hecho alguna mejoría y para mañana, para tener opciones reales, necesito una mejoría más clara, necesito mejorar un poco más. Estoy con la determinación y la ilusión, es un partido en el que tengo poco a perder, mucho a ganar, es una final y estoy listo para competir bien", aportó.



Será la segunda final Nadal-Tsitsipas en Barcelona, tras la ganada por el manacorí en 2018. "Muchas cosas han pasado respecto a hace tres años. Estoy muy contento de volver a una final en Barcelona, un torneo histórico y el de casa. Mañana será un partido duro, Tsitsipas no ha perdido un set ni en Montecarlo ni aquí. Confío en estar listo para subir más mi nivel", argumentó, de nuevo.



"Es un jugador joven, tiene pasión por el juego, es normal que haya ido mejorando en los últimos años. Si quieres mejorar, trabajas para ello cada día, subes tu nivel, y Stefanos lo está haciendo. No me sorprende, es un jugador fantástico y mañana para mí es una oportunidad de jugar contra el probablemente mejor jugador del momento", manifestó sobre su rival, número 5 del ranking ATP.



En cuanto a su semifinal, la victoria ante Pablo Carreño, reconoció que hizo "un buen partido". "He empezado muy bien, luego se ha complicado al final del primer set. Pero el inicio del segundo set ha ido bien, a nivel general he ido jugando mejor a lo largo del torneo", concluyó.