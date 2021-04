Tenis.-Tenis/Godó.- Nadal sigue su camino a la final del Godó a costa de Carreño

24/04/2021 El tenista español Rafa Nadal en su victoria sobre el también español Pablo Carreño en las semifinales del Barcelona Open Banc Sabadell 2021 DEPORTES BARCELONA OPEN BANC SABADELL



El manacorí se medirá al griego Tsitsipas, al que ganó en 2018, por su 12º Godó



BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)



El tenista español Rafa Nadal ha ganado este sábado al también español Pablo Carreño (6-3 y 6-2) en la semifinal del Barcelona Open Banc Sabadell, en un partido en el que el manacorí pudo seguir su camino de evolución y mejora para meterse en otra final en Barcelona, donde buscará su 12ª Godó este domingo ante el griego Stefanos Tsitsipas.



En apenas 1:29 horas de juego, en dos sets, Nadal volvió a ganar a un Carreño Busta al que tiene tomada la medida en tierra. Nadal tiene un balance de ocho victorias en sendos partidos contra el asturiano, y además el manacorí no ha cedido un solo set en estos duelos contra su compañero en el equipo nacional.



Barcelona, en la Pista Rafa Nadal, volvió a vibrar por momentos con el juego de un Nadal, primer cabeza de serie del torneo, que abrió el partido con un 5-1 a favor, rompiendo dos veces el saque a un Carreño dubitativo que, no obstante, fue a más y pudo romper, una vez, el servicio del actual número 3 del mundo.



Pese a que Carreño, que venía de sellar una gran remontada en cuartos ante el argentino Diego Schwartzman, terminó con mejores sensaciones el primer set, el segundo lo abrió cediendo de nuevo su primer saque. Nadal, más cómodo, le movía de punta a punta de la pista y, por momentos, anuló el poder de reacción del de Gijón.



Hasta 4-0 se puso arriba Nadal, pese a hacer menos 'aces', más dobles faltas y tener peor porcentaje de acierto en su saque que su rival. Pese a ello, en el peloteo, sobre todo los puntos largos, Nadal fue mucho mejor, más preciso y regular, y de ahí que el partido se resolviera por la vía rápida.



Nadal viene comentando toda la semana que, tras caer anticipadamente en Montecarlo, necesita seguir con su camino, encontrando cosas positivas en su juego, de cara a llegar al máximo al Grand Slam de Roland Garros. Y, Barcelona, es parte importante en ese camino. Es 'su' torneo, con su nombre en la pista central, y buscará su duodécimo Trofeo Conde de Godó.



Ahora, se medirá en la final, el reto mayúsculo, al tenista griego Stefanos Tsitsipas, quien ganó este sábado al italiano Jannik Sinner (6-3 y 6-3) en la primera semifinal del Barcelona Open Banc Sabadell-68 Trofeo Conde de Godó y disputará este domingo su segunda final en la tierra roja barcelonesa.



Será de hecho la reedición de la final del Barcelona Open 2018. Entonces, Rafa Nadal superó a un jovencísimo Tsitsipas por 6-2 y 6-1, en el primer cara a cara entre ambos. A esa final le han seguido siete enfrentamientos más, y el global total es de 6-2 para el español.



No obstante, el último precedente fueron los cuartos de final del Abierto de Australia de este año, con victoria para Tsitsipas por 3-6, 2-6, 7-6, 6-4 y 7-5, una remontada impresionante para un griego que llega a esta cita barcelonesa como ganador del Masters 1000 de Montecarlo.