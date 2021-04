Rocío Flores no ha visto el mensaje de Olga Moreno a su padre

21/04/2021 Rocío Flores llega a casa de su padre horas antes de la esperada entrevista de su madre . MADRID, 24 (CHANCE) Hoy, Antonio David Flores cumple 46 años y lo cierto es que no está atravesando por su mejor momento personal. Su exmujer, Rocío Carrasco, se ha cansado de escuchar mentiras y ha hablado para un documental que se está emitiendo por episodios donde vemos la verdadera historia que vivió con el colaborador de televisión y lo cierto es que su nombre suena con más fuerza que nunca. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



El jueves pasado en la gala de 'Supervivientes 2021' veíamos como Olga Moreno felicitaba a alguien, no decía a quién, pero sabíamos que se refería a Antonio David ya que hoy es su cumpleaños. De hecho la concursante expresaba: "Por si no me dejan hablar contigo, felicidades".



Rocío Flores parece que este momento ya no lo vio, ya que se produjo minutos antes de que se acabara la gala y le hemos preguntado por este mensaje indirecto para felicitar a su padre y la joven nos ha confesado que: "Si te digo la verdad no lo he visto, lo voy a ver hoy".



También le hemos preguntado si va a celebrar el cumpleaños de su padre, pero la joven ha preferido guardar silencio y no desvelar si van a hacer algo especial por los 46 años de Antonio David. Muchos tertulianos han asegurado que la relación entre padre e hija no está en su mejor momento, pero de momento ellos dos no han dicho nada públicamente que evidencie el distanciamiento.