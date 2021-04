Real Madrid cede un empate en casa y da alas a Atlético y Barcelona

El Real Madrid se dejó este sábado dos puntos en casa, tras empatar a cero contra el Real Betis, que pueden resultar cruciales en la carrera a cuatro por el título que los blancos mantienen con el líder Atlético de Madrid, el FC Barcelona (3º) y el Sevilla (4º).

A la espera de que sus tres rivales entren en escena el domingo en la 32ª fecha de la Liga, el Real Madrid es segundo con 71 puntos, a dos del Atlético de Madrid, que cuenta con un partido menos, el que disputará en San Mamés ante el Athletic Club (10º).

Pero por detrás llega con fuerza un FC Barcelona con dos partidos menos, que el domingo podría igualarle a puntos si gana en Villarreal (7º).

Bajo una lluvia incesante, el equipo de Zinedine Zidane no llegó a encontrar el camino a las redes de un Betis que se colocó en sexto puesto, igualado con la Real Sociedad.

El conjunto blanco, que jugará el martes contra el Chelsea en la ida de semifinales de la Liga de Campeones, no gozó de ocasiones claras más allá de un centro chut del brasileño Rodrygo en el minuto 54 que repelió el larguero.

El belga Eden Hazard entró al terreno de juego a quince minutos del final para recuperar sensaciones de cara al partido ante su antiguo equipo, después de tres meses de ausencia, pero no logró romper la solidez defensiva de los andaluces.

- Cuarto partido sin encajar -

El resultado hace pues justicia a lo visto sobre el césped, si bien el Real Madrid tuvo más posesión con el 57%, y 17 disparos y 8 córners contra 6 y dos respectivamente por parte del Betis.

"Creo que defensivamente estuvimos muy bien, y es verdad que ofensivamente nos han faltado muchas cosas", lamentó el técnico madridista Zinedine Zidane. "Es verdad que nos ha faltado algo hoy, no estuvimos muy finos arriba", añadió.

"En la medida que tengamos la convicción no vamos a salir a empatar, también digo la otra frase, si no puedes ganar no lo pierdas", afirmó por su parte su homólogo del Betis, el chileno Manuel Pellegrini.

El conjunto blanco registró su tercer empate en sus cuatro últimos partidos, en los que no ha encajado ningún gol. Pero el martes ante el Chelsea necesitará ofrecer algo más, y probablemente deberá hacerlo sin sus numerosas bajas; Toni Kroos, Sergio Ramos, Ferland Mendy, Fede Valverde o Lucas Vázquez.

En el otro extremo de la tabla, el Elche (17º) escapó este sábado del descenso gracias a su victoria por la mínima sobre el Levante (12º), un pozo al que regresó el Valladolid (18º) luego de su empate 1-1 contra el Cádiz (13º).

El que evitó meterse en un buen lío, al menos parcialmente, fue el Valencia (14º), que gracias a un gol de su capitán, José Luis Gayá, sobre la bocina (90) salvó un punto frente al Alavés (16º).

Los vitorianos se habían adelantado con un tanto del sueco John Guidetti (84).

El descenso en España está al rojo vivo y aunque un equipo escape de los puestos de peligro una semana, puede volver a la zona roja siete días después.

ta/mw/iga/mcd