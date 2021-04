Pilar Eyre da su opinión sobre el Rey Juan Carlos I, Miguel Bosé y Rocío Carrasco

24/04/2021 Pilar Eyre in the VII cycle ''Miradas de escritor'' in Malaga EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CONTACTOPHOTO



MADRID, 24 (CHANCE)



Pilar Eyre no ha querido faltar a la feria del libro de Barcelona y reencontrarse con sus lectores. La periodista y escritora ha estado firmando su último libro sobre el Rey. La periodista se ha mostrado de lo más cariñosa con el público que se ha acercado hasta ella para que le firmara un ejemplar y lo cierto es que ya echábamos de menos el contacto con las personas.



La veterana periodista nos ha confesado que opinión tiene recientemente sobre el Rey Juan Carlos I y además, nos ha mostrado su opinión acerca del regreso a España del monarca: "Se dice que Don Juan Carlos ha tenido tanteas novias como julio iglesias. Yo creo que jamás volverá, morirá en el exilio".



Pilar también nos ha contado qué le pareció la entrevista de Évole a Miguel Bosé. Un testimonio muy criticado y cuestionado en los medios de comunicación por la contundencia del cantante al tocar el tema de la Covid: "me pareció no patético, sino muy peligroso, un mensaje muy peligroso".



Eyre, también nos ha comentado su opinión de la entrevista de Rocío Carrasco: "Estoy totalmente al lado de Rocío Carrasco, yo si la creo. Yo les diría a ella y a Fidel que tuvieran un hijo. Si un padre o un hijo te maltrata también es lógico que dejes de quererlo, y soy madre".