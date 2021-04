Observatorio independiente reporta 3.055 muertes por covid-19 en Nicaragua

Dos jóvenes que utilizan mascarillas como prevención ante el coronavirus caminan en un mercado de Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 24 abr (EFE).- El independiente Observatorio Ciudadano Covid-19 informó este sábado que unas 3.055 personas han fallecido en Nicaragua por neumonía y otros síntomas relacionados con la pandemia.

De acuerdo con el informe, diez de las muertes ocurrieron entre los días 15 y 21 pasados, tiempo en que el Observatorio registró 133 nuevos casos sospechosos de la covid-19, para totalizar 13.806 desde que se detectó la pandemia a Nicaragua, en marzo de 2020.

Los datos del Observatorio, que cuentan con el aval del gremio médico, se mantuvieron por encima de los registros del Gobierno nicaragüense, que ha informado de 181 muertos y 6.855 casos confirmados, cifras que no reconocen los doctores.

El Observatorio también hizo referencia a seis nuevos trabajadores de la salud con síntomas relacionados con la covid-19, para elevar a 898 el número de casos sospechosos en el sector, que ya ha perdido 120 integrantes con signos de la pandemia, de acuerdo con informes anteriores.

Hasta ahora el Gobierno de Nicaragua no ha hecho referencia al impacto de la covid-19 en el sector salud, ni en ningún estrato de la población.

Adicionalmente el Observatorio reportó 2.829 irregularidades sobre el manejo de la pandemia a lo largo de 13 meses, como “hostigamientos, respuesta inadecuada del Ministerio de Salud, arbitrariedades en instituciones del estado, e insuficiente información pública”.

Las irregularidades incluyeron “denuncias relacionadas con el proceso de vacunación contra la covid-19”, según el Observatorio, pues en las dos últimas semanas los opositores que reciben la vacuna son víctimas de acoso por parte de grupos oficialistas.

El manejo de la covid-19 en Nicaragua ha causado preocupación, incluso en la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El Gobierno de Nicaragua se ha caracterizado por no establecer restricciones internas que eviten la propagación de la pandemia, promueve aglomeraciones, aplica mínimas medidas de prevención social, además de brindar información escasa y confusa de la covid-19, según denuncias.