Musk está cerca de aumentar su presencia en órbitas inferiores

(Bloomberg) -- SpaceX de Elon Musk está cada vez más cerca de obtener el permiso para volar sus satélites en una órbita más baja de lo planeado inicialmente, después de que la líder de la Comisión Federal de Comunicaciones respaldara la propuesta.

La presidenta interina de la FCC, Jessica Rosenworcel, pidió a sus colegas que votaran por el plan.

Los rivales de SpaceX, incluida la unidad satelital Proyecto Kuiper de Amazon.com Inc. de Jeff Bezos, dijeron que el cambio aumentaría el riesgo de colisiones que arrojen escombros a medida que crece el tráfico en el espacio.

La orden otorgaría la solicitud de SpaceX y requeriría que la compañía cumpla con ciertas condiciones, incluidas las destinadas a garantizar la seguridad, dijo un portavoz de la FCC que habló bajo condición de anonimato porque la sustancia de la orden no se ha hecho pública.

SpaceX solicitó volar 2.824 satélites Starlink en la órbita inferior, donde la compañía ya tiene permiso para operar 1.584 de estas naves. Con el cambio, los 4.408 satélites podrían orbitar a una altitud de aproximadamente 540 a 570 kilómetros de la Tierra.

La zona está justo debajo de la asignada a la flota del Proyecto Kuiper, de Bezos.

La fricción sobre el plan refleja la intensa carrera en curso al tiempo que las empresas compiten para ofrecer servicios de banda ancha desde el espacio cercano.

En 2020, Amazon obtuvo permiso de la FCC para 3,236 de sus satélites Kuiper, aunque a la fecha no ha lanzado ninguno. Viasat Inc., Telesat Canada y OneWeb también están planeando tener flotas en la zona.

