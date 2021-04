Laura Escanes cambia de look y regresa al rubio

07/07/2020 Laura Escanes, espectacular en la gala People in Red contra el Sida POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 24 (CHANCE)



La influencer ha dejado atrás su etapa rosa del cabello y ha decidido volver al rubio. Sin embargo, su cambio de imagen se ha realizado por etapas para conseguir el tono deseado.



Tratamiento previo para retirar el color



"Lo primero que hay que hacer para cambiar el color es arrastrándolo, es decir se aplica un producto que elimina el tinte adherido al pelo. Este proceso no cambia de color, hace desaparecer los restos de color previos para recibir un nuevo color. En su caso, según afirma, unas babylights previas. Con este proceso no se daña la fibra, pero sí reseca. Por eso, tuvo que acudir de nuevo al salón a realizar un tratamiento de hidratación y a que le aplicasen la coloración definitiva", asegura Paloma González Galán, formadora de peluquería experta en colorimetría de Antonio Eloy Escuela Profesional.



Babylights doradas y bob



"Este rubio encaja con la mayoría de las pieles, en el caso de Laura de tipo medio con matices cálidos. Antes de llevar el rosa, llevaba unas mechas vainilla con efecto raíz. Ahora se ha decidido por un rubio más dorado y unas mechas face-framing que enmarcan e iluminan su rostro. También ha cortado ligeramente su melena. En definitiva, un look muy favorecedor para su tez y el color de sus ojos.", añade Paloma González Galán, formadora de peluquería experta en colorimetría de Antonio Eloy Escuela Profesional.